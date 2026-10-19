每3人就有1個老人 北京2035年進入重度高齡化社會

預計到2035年，北京將進入重度高齡化社會，老年人口占比將超過33%，相當於每3人中就有1名老人。新華社

AI摘要 文章摘要整理： 北京高齡人口快速增加，官方預估2035年老年人口占比將超過33%，當局正透過地方立法、津貼補助與擴充養老及醫療服務，因應重度高齡化挑戰。

中國北京市人口高齡化持續加劇。官方數據顯示，截至2025年底，北京60歲及以上常住人口已達528.8萬人，占常住人口24.3%。陸官媒指，預計到2035年，北京將進入重度高齡化社會，老年人口占比將超過33%，相當於每3人中就有1名老人。

據中共 北京市委機關報《北京日報》報導，重陽節前夕，在國家會議中心舉行的2026北京養老服務行業發展四季青論壇上，北京公布養老服務相關數據。報導稱，北京作為超大城市，人口高齡化進程正在加速，近年來持續完善養老保障體系，以因應人口老化問題。

在養老保障方面，北京市今年1月推出《北京市養老服務條例》，首次透過地方立法形式，確立區、街道（鄉鎮）、社區（村）3級養老服務網絡，也是北京首部養老服務基礎性、綜合性的地方性法規。

此外，北京持續完善養老保障體系，城鄉居民基礎養老金標準連年上調，惠及逾百萬名城鄉老年人。2025年累計發放約人民幣35.1億元養老服務津貼補貼，惠及困難、失能、高齡等老年群體約1195.8萬人次。

今年9月，北京也進一步優化高齡津貼發放方式。80至89歲享有每月人民幣100元高齡津貼的老年人，只需啟用「北京通—養老助殘卡」內的金融帳戶，即可領取現金，並自由提領、轉帳。

在養老服務設施方面，截至目前，北京全市已備案營運養老機構620家、區域養老服務中心168家、社區養老服務站超過1500家，各類養老床位15.5萬張。

針對高齡化趨勢，北京聚焦高齡長者群體，推動優先服務、費用減免，以及定期關懷訪視、緊急救援等措施。考量多數長者選擇居家養老，北京持續打造「15分鐘養老服務圈」，目前全市已有近3000處養老供餐服務據點，覆蓋9成城鄉社區，未來3年將新增3萬張家庭養老床位。

醫療健康方面，報導提到，北京養老機構已實現醫療服務全覆蓋。「十五五」期間，北京規畫發展6萬張普惠型養老床位，並將養老機構護理型床位占比提高至73%，增設失智照護專區，同時推動專業照護資源深入基層。

報導最後稱，未來5年，北京將持續完善多層次養老保險及醫療保障制度，推動醫療與養老服務結合。預計到2030年，全市二級以上綜合醫院設立老年醫學科的比例將超過95%，老年人的健康服務品質進一步得到提升。