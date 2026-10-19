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中國調整無人機、盾構機及挖泥船出口管制 11/18起實施

記者張鈺琪／即時報導
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中國商務部今（19）日宣布，會同相關部門對「盾構機」等設備實施出口管制，同時優化...
中國商務部今（19）日宣布，會同相關部門對「盾構機」等設備實施出口管制，同時優化調整「挖泥船」及「無人機」相關物項的出口管制措施，均將於11月18日起正式實施。圖為河南鄭州中國中鐵工程裝備集團有限公司所生產、目前中國出口最大直徑的1459號盾構機。中新社

AI摘要

文章摘要整理：

中國商務部宣布調整無人機、盾構機及挖泥船相關出口管制，強調這些物項具軍民兩用屬性，將自11月18日起實施並維護國安與供應鏈穩定。

中國商務部今（19）日宣布，會同相關部門對「盾構機」等設備實施出口管制，同時優化調整「挖泥船」及「無人機」相關物項的出口管制措施，均將於11月18日起正式實施。

央視報導，中國商務部新聞發言人當天就盾構機等物項實施出口管制、優化調整挖泥船相關物項出口管制措施答記者問時表示，根據《中華人民共和國出口管制法》等有關法律法規，商務部會同相關部門發布公告，對盾構機等物項實施出口管制，優化調整挖泥船相關物項出口管制措施，並於11月18日起正式實施。此前，中方已向與中國建立出口管制對話機制的有關國家和地區進行通報。

發言人表示，此次措施相關物項具有明顯的軍民兩用屬性，中國依法依規實施出口管制措施，符合國際通行做法，更好地維護國家安全和利益，並履行防擴散等國際義務。

發言人指，中國作為負責任大國，列管或優化調整相關管制措施，體現了堅定維護世界和平與地區穩定的一貫立場。中國政府願與各國一道維護全球產業鏈、供應鏈穩定暢通，中方將依法依規對相關出口許可申請進行審查，對符合規定的申請予以批准。

至於無人機相關物項出口管制，中國商務部同日表示，商務部會同相關部門發布優化調整無人機相關物項出口管制措施的公告，相關措施同樣將於11月18日起正式實施，此前已向與中方建立出口管制對話機制的有關國家和地區進行通報。

發言人說，此次措施涉及的無人機相關物項具有明顯的軍民兩用屬性，中方依法依規優化調整有關措施，目的是維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務。與此同時，中方致力於維護全球產業鏈、供應鏈安全穩定，對符合規定的出口許可申請將予以批准。

針對此次調整原因，發言人表示，動態調整出口管制措施是國際通行做法。近年來，全球無人機產業和技術發展迅速，部分原來先進的產品如今已屬於大眾消費類產品。

發言人稱，中方在實施出口管制措施過程中，積極聽取各方意見建議，並經認真評估後及時優化調整有關措施。本次對無人機出口管制措施的優化調整，就是基於業界反映的產業和技術最新情況。

發言人強調，中方堅決反對無人機被違規用於非和平目的，同時堅定支持中國企業在民用領域開展無人機國際貿易與合作。中方願通過雙邊出口管制對話交流機制，與相關方就出口管制政策和實踐展開溝通對話，進一步履行防擴散等國際義務，促進及便利合規貿易。

精華 FAQ

  • 此次主要涉及盾構機、挖泥船及無人機相關物項，其中盾構機被列管，無人機與挖泥船則是優化調整出口管制措施，並統一於11月18日起正式實施。

  • 官方表示，相關物項具有明顯軍民兩用屬性，調整措施是依據出口管制法等法規，目的在維護國家安全、履行防擴散義務，同時符合國際通行做法。

  • 中國表示將依法審查相關出口許可申請，對符合規定者予以批准，並強調支持民用領域國際合作，盼在強化管制的同時維持產業鏈與供應鏈穩定。

商務部 無人機

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