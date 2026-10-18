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中國整頓網路AI軍隊爽劇、假退役軍人直播帶貨

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中國整頓網路涉軍亂象：AI軍隊爽劇、假退役軍人直播帶貨

記者謝守真／即時報導
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中共中央軍委機關報《解放軍報》刊文指出，部分網路「涉軍亂象」將軍人的犧牲奉獻當成...
中共中央軍委機關報《解放軍報》刊文指出，部分網路「涉軍亂象」將軍人的犧牲奉獻當成「流量密碼」，要求平台加強涉軍內容審核，並建立長效治理機制，維護軍隊形象。(圖／取自「東部戰區」公眾號)

AI摘要

文章摘要整理：

中國將自10月起展開2個月涉軍網路亂象專項整治，聚焦AI造假、假冒軍人帶貨與洩密等行為，並要求平台與軍地部門聯手建立長效治理。

中國加強整治網路涉軍亂象，中央網信辦等4部門近日宣布，將自10月起展開為期2個月的專項整治。中共中央軍委機關報《解放軍報》對此指，部分網路亂象將軍人的犧牲奉獻當成「流量密碼」，此次整治將針對AI編造涉軍虛假內容、冒充軍人直播帶貨、洩露軍事敏感訊息等行為，加強帳號排查及違規查處，斬斷借涉軍話題牟利的「灰色鏈條」。

《解放軍報》18日刊文指，近日中央網信辦等4部門聯合印發通知，決定從10月起，集中開展為期2個月的網路涉軍不當營銷和炒作訊息專項整治。這是貫徹落實《互聯網軍事信息傳播管理辦法》的務實之舉，也是維護軍隊形象聲譽、守護網路空間清朗的行動。

文章提到，中國的《軍人地位和權益保障法》明確規定，軍人是全社會尊崇的職業；「軍人」2字承載民族的脊梁與國家的尊嚴，絕不容許任何人以任何方式戲謔和抹黑。文章指，網路上打著退役軍人、軍屬旗號違規開展涉軍不當營銷和炒作的現象層出不窮，以AI編造涉軍「爽劇」、冒充軍隊人員或退役軍人身分直播帶貨、片面解讀涉軍政策等亂象頻發。這些行為將嚴肅的國防情懷變成「營銷噱頭」，把軍人的犧牲奉獻當成「流量密碼」，觸碰法治底線，消解社會對軍人職業的尊崇。

文章提到，通知明確列出整治清單，包括虛假招考培訓營銷、穿著軍服或仿製品直播帶貨、利用AI編造涉軍虛假內容、洩露軍事敏感訊息及假冒軍人詐騙等。要錨定整治清單，全面排查有關帳號，依法處置違規訊息，公開曝光典型案例，壓實平台主體責任，補齊涉軍內容審核短板，做到查處一案、警示一片。

文章強調，平台應扛起「守門人」責任，建立完善涉軍訊息內容審核機制，透過身分認證、帳號分類等方式標註軍事帳號屬性，核驗真實身分訊息。軍地部門要強化統籌聯動，相關部門加強整治，軍隊單位開展針對性教育引導，提升官兵網路安全素養。社會各界也應參與監督，網友發現違規線索應及時舉報。

文章再指，2個月的專項整治是集中攻堅的「突擊戰」，但絕非治理的終點。短期集中清理，重在祛沉痾、剎歪風；長效常態治理，才能固根本、護長遠。要把集中整治形成的經驗機制固化下來，堅持常態化排查、常態化監管、常態化糾治，持續完善互聯網軍事訊息治理體系。軍地攜手、久久為功，持續滌蕩涉軍網路亂象，方能營造清朗有序的涉軍輿論環境，維護軍隊形象。

中國中央網信辦等4部門近日宣布，自10月起展開為期2個月的網路涉軍不當營銷和炒作...
中國中央網信辦等4部門近日宣布，自10月起展開為期2個月的網路涉軍不當營銷和炒作訊息專項整治，針對AI編造涉軍虛假內容、冒充軍人直播帶貨等亂象加強查處。(圖／取自微博)

精華 FAQ

  • 中央網信辦等4部門宣布，自10月起展開為期2個月的專項整治，集中治理網路涉軍不當營銷與炒作訊息，目的是維護軍隊形象聲譽並淨化網路空間。

  • 重點包括AI編造涉軍虛假內容、冒充軍人或退役軍人直播帶貨、穿軍服或仿製品營銷、洩露軍事敏感訊息，以及假冒軍人詐騙和片面解讀涉軍政策等。

  • 要求平台建立涉軍內容審核機制，透過身分認證與帳號分類加強核驗，並依法處置違規訊息；同時軍地部門聯動、公開典型案例，推動常態化監管與糾治。

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