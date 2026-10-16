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317公斤雲南男跨省減重 13人抬送醫

中國新聞組／即時報導
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多學科專家為余曉洲會診。(冰點周刊／受訪者供圖)
多學科專家為余曉洲會診。(冰點周刊／受訪者供圖)

AI摘要

文章摘要整理：

雲南30歲男子余曉洲因317.5公斤重度肥胖致心肺衰竭，跨省到武漢住院治療，經13人抬送、精準控飲與多科照護後，已初步減重並等待切胃手術。

預估體重高達635斤（約317.5公斤）、BMI超過90的30歲雲南昆明小夥子余曉洲，因極重度肥胖導致心肺功能衰竭，生活無法自理，歷經23小時車程遠赴武漢大學中南醫院求醫。醫療團隊動用13人，合力將他抬上拼湊的病床並直接送入ICU搶救。經多科室會診與精準飲食控制，余曉洲成功消腫脫水並轉入普通病房，目前已能下床走路，體重降至590斤，預計降至400斤左右後將進行微創切胃手術。

中國青年報冰點周刊報導，余曉洲自五歲因哮喘長期使用激素治療而發胖，大學畢業後擔任導遊，近年因體重失控無法搭乘高鐵或飛機，母親最終雇用護士與商務車將他送醫。主治醫師李震指出，極重度肥胖者的微創手術極具挑戰，器官被脂肪嚴重擠壓，手術視野十分狹窄，且麻醉插管如同「在肉縫裡找鑰匙孔」，血氧飽和度極易暴跌。

醫療團隊特別為他訂製承重1000斤的體重秤與特製病服，並透過精確計算熱量缺口，協助他逐步恢復各項生理指標。目前余曉洲的體重降至590斤，但依舊做不了CT、胃鏡，無法評估腹壁厚度，也無法排除胃內病變和臟器問題。在余曉洲體重降至400斤左右、做完檢查後，李震將通過腹腔鏡手術，切掉他三分之二的胃。

在ICU的13天裡，近10個科室的醫師照顧著余曉洲：10名護士幫他翻身擦藥、扶坐、拍背排痰，泌尿科醫師幫他排尿，營養科醫師負責食譜。余曉洲不能運動，每天都有骨科醫師過來給他做推拿，李震也每天去看他兩三次，哄著他戴上呼吸機。

這起罕見的極重度肥胖救治案例引發網友熱烈討論，許多人感嘆，「600多斤對心臟和血管的負擔太可怕了，希望他能堅持下來重新開始生活」、「減肥真的不是單靠意志力，演變成疾病時必須及時尋求專業醫療幫助」。

李震團隊自2013年成立以來，已完成約4000台減重手術。李震指出，隨著生活型態改變，中國疾病譜系已由過去的傳染病轉變為代謝性疾病居多。李震強調，對於重度肥胖症患者而言，手術切胃僅是改善代謝與食慾的第一步，無法解決所有根本問題。唯有結合心理評估、社會支持與術後長期管理，才能真正幫助患者重獲健康並回歸正常生活。

余曉洲在ICU接受治療。(冰點周刊／受訪者供圖)
余曉洲在ICU接受治療。(冰點周刊／受訪者供圖)

特勤人員幫助余曉洲進入醫院治療。(冰點周刊／受訪者供圖)
特勤人員幫助余曉洲進入醫院治療。(冰點周刊／受訪者供圖)

精華 FAQ

  • 他因極重度肥胖導致心肺功能衰竭、生活無法自理，當地醫療條件難以處理，才在母親協助下跨省前往武漢大學中南醫院求醫，接受更完整的減重與重症照護。

  • 團隊動用13人合力抬送病床，直接送入ICU搶救，並由近10個科室分工照護，透過呼吸機、翻身拍痰、排尿與營養管理，先穩住生命徵象與生理狀態。

  • 目前他已降到590斤，仍需先完成CT、胃鏡等檢查；等體重降至約400斤、確認腹部與器官狀況後，醫師將以腹腔鏡切除約三分之二胃部，並持續長期管理。

武漢 減重

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