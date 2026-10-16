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拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

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為什麼在科研事業上升期離開美國？吳軍表示，重要因素之一，是中國在相關領域不斷集聚...
為什麼在科研事業上升期離開美國？吳軍表示，重要因素之一，是中國在相關領域不斷集聚的科研人才。(觀察者網)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：幹細胞科學家吳軍放棄美國終身正教授職，9月回到中國任教。
  • 重點二：他曾在美國學習工作20餘年，並拒絕原單位更優厚的挽留方案。
  • 重點三：吳軍將在西湖大學領導新實驗室，推進嵌合體與AI幹細胞研究。

剛在美國晉升終身正教授的幹細胞科學家吳軍，拒絕德克薩斯大學西南醫學中心甚至考慮提出新的更優厚待遇方案的挽留，今年9月全職回到中國，加盟杭州西湖大學，擔任幹細胞生物學和再生醫學講席教授。這位在美國學習、工作20餘年的幹細胞研究專家，在接受南華早報專訪時，談及婉拒美國頂尖實驗室挽留時表示：「我早已決定回中國，再多的錢也留不住我。」

1977年出生山東的吳軍，本科畢業於山東大學醫學院。2003年，他到美國田納西大學攻讀生命科學博士學位，此後先後在南加州大學和索爾克生物研究所從事博士後研究。2018年，吳軍加入德克薩斯大學西南醫學中心分子生物學系擔任助理教授，憑藉在幹細胞生物學、胚胎發育和跨物種嵌合體研究方面取得的成果，2023年晉升副教授，並在2026年晉升終身正教授。

2017年，他參與的研究團隊成功構建人豬嵌合胚胎，引發國際科學界關注，為器官再生醫學提供新的研究方向。此後，吳軍團隊還在多能幹細胞、幹細胞來源的胚胎模型等領域取得系列成果。2024年，獲得國際幹細胞研究學會傑出青年研究者獎。

為什麼在科研事業上升期離開美國？吳軍表示，重要因素之一，是中國在相關領域不斷集聚的科研人才；「包括我們實驗室和其他實驗室培養出來的人，在從事幹細胞胚胎模型研究的科研人員中，我認為目前有很多人都在中國。」他還說，中國對前沿生命科學研究的重視，以及相對有利於人體胚胎模型研究的科研環境具有明顯優勢。

得知吳軍準備離開，原單位曾誠懇挽留，甚至考慮提出新的待遇方案，但吳軍最終婉拒；「我早已決定回中國，再多的錢也留不住我。」吳軍說。

西湖大學官網顯示，吳軍於2026年9月加盟，擔任幹細胞生物學和再生醫學講席教授，並將領導幹細胞胚胎學與嵌合體生物學實驗室。目前，吳軍正在組建新的科研團隊，預計未來將有數十名博士研究生和博士後研究人員加入。吳軍希望推進跨物種嵌合體研究，並計畫將AI算法引入幹細胞研究，提高研究效率。

精華 FAQ

  • 吳軍表示，關鍵原因是他早已決定回國，且中國在幹細胞與胚胎模型研究上人才持續集聚，科研重視程度高，相關環境也更有利於推進前沿研究。

  • 德克薩斯大學西南醫學中心曾誠懇挽留，甚至考慮提出更優厚待遇方案，但吳軍仍婉拒，直言自己已決定回中國，再多的錢也留不住他。

  • 他將擔任幹細胞生物學和再生醫學講席教授，領導幹細胞胚胎學與嵌合體生物學實驗室，並計畫擴編團隊、推進跨物種嵌合體研究及導入AI算法。

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