歐盟擬擴大貿易限制 中國：不能幻想以施壓換好處

歐盟領袖峰會舉行之際，傳出歐盟擬擴大對中國的貿易防衛措施。對此，中國商務部16日晚放話，歐方不能幻想以施壓換取好處，更不要低估中方維護自身利益的決心和能力。路透

AI摘要 文章摘要整理： 歐盟峰會傳出將加大對中限制並動用新貿易工具，中國商務部回應稱「施壓奏效」毫無依據，並敦促歐盟透過對話妥處分歧。

歐盟 領袖峰會舉行之際，傳出歐盟擬擴大對中國的貿易防衛措施。對此，中國商務部 今晚放話，歐方不能幻想以施壓換取好處，更不要低估中方維護自身利益的決心和能力。

中國商務部官網16日晚間發布「就歐盟峰會提出對華『雙軌』思路答記者問」新聞稿。

有記者提問，據媒體報導，歐盟認為在混動汽車（油電混合動力汽車）磋商中對中國施壓取得成效，擬在更多行業採取限制。近日召開的歐盟峰會提出對中「雙軌」思路，將在繼續展開密集磋商的同時，加大對中限制力度，甚至包括動用「反脅迫」工具，中方對此有何評論。

中國商務部新聞發言人稱，中方注意到有關報導。中歐按照雙方確定的遵守世界貿易組織（WTO）規則、基於事實和非歧視的3項原則，就混動汽車達成的諒解是對等互利的，既有力維護中國企業的實際利益，也回應了歐方關切，避免中歐貿易摩擦局面升級。所謂「歐方施壓奏效」的說法毫無依據。

該發言人還稱，中歐經貿磋商的目的是要透過對話協商妥處分歧，照顧彼此關切。雙方都要拿出解決問題的誠意。「歐方不能幻想以施壓換取好處，更不要低估中方維護自身利益的決心和能力」。敦促歐方與中方相向而行，推動中歐經貿關係健康穩定發展。

歐中9日就貿易談判達成多項共識，包括歐盟將限制中國混動汽車的進口量在每年35萬輛。外媒近日引述消息人士報導，歐盟考慮對來自中國及其他國家的更多商品類別實施進口配額，以及正準備制定新的貿易權限，必要時可全面阻止中國商品進入歐盟單一市場。

路透15日報導，歐盟領袖在峰會討論如何因應中國出口激增。峰會草案結論顯示，歐盟領袖希望歐盟執委會繼續與北京對話，同時充分運用貿易防衛措施，並增設新的貿易工具以保障歐盟利益。