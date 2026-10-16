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傳中國加大力度穩股市 鼓勵企業回購並引導減少拋售

記者林宸誼／即時報導
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圖為上海證券交易所一樓大廳。路透
圖為上海證券交易所一樓大廳。路透

AI摘要

文章摘要整理：

中國相關部門正透過窗口指導、鼓勵回購及國家隊入市等措施穩定股市，並防止賣壓擴散；A股雖短線反彈，但整體仍偏弱。

中國相關部門據報正加大力度穩定股市，包括鼓勵企業和「國家隊」資金買入股票，同時引導部分投資者減少拋售。

彭博引述消息報導，中國金融監管機構15日召開會議，研究支持市場平穩運行的相關措施。管理部門也對數家大型保險公司進行窗口指導，要求它們上報股票持倉情況，避免對浮虧持倉止損，並要求投資決策與整體經濟目標保持一致。與此同時，監管機構正呼籲「國家隊」資金加緊入市。

報導稱，這套協同動作反映出北京對市場脆弱性的擔憂加劇，並急於防止拋售壓力蔓延，演變成惡性下跌。

本月稍早，中國證監會承諾持續加強穩市機制建設，進一步拓寬中長期資金來源和管道；推動有條件的上市公司加大分紅回購力度，並研究儲備更多增量政策工具。

報導還指出，「國家隊」已開始入市操作。星期四（15日）尾盤，被認為與官方救市行動有關的多檔寬基ETF成交額明顯放大。其中，易方達滬深300指數ETF人民幣188億元的資金淨流入，創歷史新高。

A股星期五（16日）早盤反彈，隨後回吐部分漲幅。今年以來，基準指數已下跌約一成，星期四（15日）收盤跌至2025年8月以來最低水準。成長型股票跌勢更為顯著，科技股占比較高的創業板指數本周下跌9%，今年以來累計下跌超過13%。

精華 FAQ

  • 報導指監管機構一方面鼓勵企業回購股票、引導國家隊資金買入，另一方面對大型保險公司進行窗口指導，要求上報持倉並避免對浮虧部位止損。

  • 因為相關動作顯示官方擔心市場脆弱性升高，若拋售壓力持續擴大，可能演變成更嚴重的下跌風險，因此急於阻止負面情緒蔓延。

  • A股今年以來整體已跌約1成，15日收盤更創2025年8月以來低點；科技比重較高的創業板跌勢更重，本周下跌9%，今年累計跌逾13%。

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