我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女學生遭下藥性侵 中毒死亡 涉案青少年恐終身監禁

年長者食慾減退 8原因恐得了這個病

蘋果折疊手機在中國開賣秒空 預購發貨排到明年

記者林茂仁／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘋果執行董事長庫克（中）在上海探訪了遊戲開發商米哈游，米哈游工程師專門演示了在i...
蘋果執行董事長庫克（中）在上海探訪了遊戲開發商米哈游，米哈游工程師專門演示了在iPhone Duo上的遊戲。（取自澎湃新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

蘋果首款折疊手機iPhone Duo在中國開售後迅速售罄，官網到店取貨與郵寄配送都出現缺貨，部分版本在轉售市場更大幅溢價。

蘋果首款折疊手機iPhone Duo於16日20時在中國開啟預售，蘋果中國官網和App再次被擠爆，10月23日首發日到店取貨已經秒空，上海周邊所有門市均顯示無法取貨。

蘋果預售分為線下直營店取貨和官網郵寄，有蘋果直營店的城市，蘋果官網顯示，取機時間為10月23日，這也是果粉首選的方式，是最快拿到新機的方式。

蘋果折疊手機在官網開啟預售不到半小時，澎湃新聞發現郵寄下單，發貨時間已經要排到明年1月下旬，可見此次折疊手機銷售的火爆。

一位資深果粉之前多次在iPhone新款預售搶購得手，但這次未能成功。他告訴澎湃新聞，能看得到有一些庫存，但量應該不多。未能達成第一時間體驗這款折疊機的計畫，他感到有些遺憾。

蘋果首批貨源在售罄後，其他多家線上平台顯示無貨。稀缺則導致有溢價空間。

得物App提供的資訊顯示，iPhone Duo多個版本的預售市場成交價突破人民幣2萬元（約3000美元），其中1TB黑色版本接近人民幣2.9萬元，比發售價高出7,143元；256GB黑色版本漲幅則接近四成。

蘋果iPhone Duo提供黑、白兩種配色，256GB版本官方售價15,999元，512GB版本售價17,999元，1TB版本售價21,499元，2TB版本售價26,499元。iPhone Duo將在10月23日正式上市銷售。

精華 FAQ

  • 16日20時開啟預售後，蘋果中國官網與App一度被擠爆，10月23日首發日到店取貨秒空，上海周邊門市也顯示無法取貨，市場反應相當熱烈。

  • 澎湃新聞指出，iPhone Duo在官網開賣不到半小時，郵寄下單的發貨時間就已排到明年1月下旬，顯示首批貨源很快被搶購一空。

  • 得物App顯示，多個版本成交價已突破人民幣2萬元，其中1TB黑色版本接近2.9萬元，較發售價高出7,143元，256GB黑色版本漲幅也接近4成。

iPhone App

上一則

柿子紅了…北京老舍故居「丹柿小院」湧賞秋人潮

延伸閱讀

iPhone Duo中國預購開跑 京東逾200萬人預約 二手價喊破3萬

iPhone Duo中國預購開跑 京東逾200萬人預約 二手價喊破3萬
蘋果摺疊機10/16預售 提早完成這些動作有助搶貨

蘋果摺疊機10/16預售 提早完成這些動作有助搶貨
庫克：蘋果AI中國測試版10月底上線

庫克：蘋果AI中國測試版10月底上線
蘋果高層赴鄭州廠視察 打破iPhone Duo良率卡關疑慮、還要加單30%

蘋果高層赴鄭州廠視察 打破iPhone Duo良率卡關疑慮、還要加單30%

熱門新聞

17歲天才高中生陳廣宇曾參與大模型Kimi的核心架構研究。（取材自揚子晚報）

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

2026-10-15 22:20
博主「小玥2米2」在今年8月18日已停更。（視頻截圖）

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

2026-10-12 01:40
中共中央機關雜誌《求是》近日刊出中共總書記習近平文章，強調持續推進全面從嚴治黨，強調反腐敗鬥爭「一刻不能停、半步不能退」，並要求加大對「一把手」及年輕幹部貪腐問題的查處力度。美聯社

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

2026-10-15 11:31
深圳女老師穿日系連身裙，遭家長質疑。（取材自飯點資訊）

「熱也不能穿這樣」 深圳女老師穿日系連身裙惹家長不爽

2026-10-13 06:30
AI技術可能利用照片及數秒語音製作逼真的「數位分身」，民眾應提高警覺，慎防聲紋遭克隆及身分遭冒用；示意圖。（取材自澎湃新聞）

「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒

2026-10-12 09:30
被稱為天才少年的騰訊史上最年輕首席科學家姚順雨。圖／取自微博

廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相

2026-10-11 10:23

超人氣

更多 >
17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊
白宮發言人：中國連像樣的廁所都沒有

白宮發言人：中國連像樣的廁所都沒有
哈利、梅根返英後首度同框重訪諾丁漢 群眾反應曝光

哈利、梅根返英後首度同框重訪諾丁漢 群眾反應曝光
白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同
「我完全嚇呆」車禍發生兩年華女突遭索賠70萬 結果...

「我完全嚇呆」車禍發生兩年華女突遭索賠70萬 結果...