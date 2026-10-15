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為用戶提供更精準購物決策 京東推AI購物助手「東東」

記者林宸誼／即時報導
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一線服務人員亮相京東11.11發布會。京東／提供
一線服務人員亮相京東11.11發布會。京東／提供

AI摘要

文章摘要整理：

京東在2026年11.11發布會宣布升級AI購物助手「東東」，並以多項AI工具、數字人與物流技術，全面提升消費者購物體驗與商戶營運效率。

京東在10月15日舉辦的2026年京東11.11「又好又便宜」發布會上，面向消費者，京東App 16.0已全新升級AI購物助手「東東」，能為用戶提供更精準的購物決策建議。

此外JoyAI App推出首個能實時視頻購物的AI數字人，讓用戶在通話中即可直接下單，還支持點外賣、訂酒店等多元服務。JoyInside附身智能聚焦居家生活、親子陪伴、健康養護場景，目前已上線逾300款AI商品。

在助力合作夥伴營運方面，京東京麥AI經營中心面向商戶開放數十款核心AI工具，覆蓋選品、發布商品、營運、設計、履約、售後等完整營運鏈路。

京東數字人JoyAvatar以全天候在線直播，在今年11.11期間成為逾9萬家商戶的內容生態常態化服務引擎。京東百靈數字員工全新推出營銷數字員工，能幫助商戶自主生成營銷策略並一鍵執行。

讓好物有好價，今年京東11.11在現貨開賣、官方直減基礎上，消費者每天可領人民幣60元額外驚喜紅包，PLUS會員更可領逾千元超級補貼及全品類大額優惠券。

為給消費者帶來更實在的「驚喜回饋」，今年京東11.11將首次打通全品類推出「多買多返」。活動期間，消費者購買帶有「多買多返」標識的商品，累計達到一定金額即可獲得返利，買得越多、返得越多。

不僅有實惠價格，京東11.11更將帶來多款重磅新品。Apple、華為、海信、波司登、飛鶴等眾多知名品牌重磅新品都將在京東首發，消費者在京東新品頻道不僅能第一時間入手，更能享以舊換新補貼、人民幣1元搶新品、白條最高24期免息、尖貨抽籤搶先體驗等優惠。

京東拍賣將帶來多場特色主題拍賣，包括全球首款可變形個人機器人等稀缺好物，都將以人民幣1元起拍。

京東表示，今年11.11，除了人工智慧（AI）購物助手「東東」、JoyInside附身智能、京東數字人JoyAvatar，還有「超腦+狼族」機器人軍團等京東AI成果，已在零售、物流、健康、工業、外賣、家政等3,000多個場景全面應用，打造AI應用最深、場景覆蓋最廣的一屆「11.11」。

京東稱，「超腦」3.0在快遞線路包裹量的預測準確率已突破94.2%，AI推薦的速遞配送最優路徑採納率突破90.2%。「智狼」貨到人機械人應用規模全球最大；「異狼」具身智能靈巧臂已實現包裹全鏈路追蹤準確率達99.9%。「獨狼」無人車領先的L4端到端智能駕駛方案已在全國多地規模化部署；無人機已實現規模化速遞進村。

中國電商巨頭京東。(路透)
中國電商巨頭京東。(路透)

精華 FAQ

  • 京東App 16.0全新升級的AI購物助手「東東」，主打為用戶提供更精準的購物決策建議，協助消費者更快找到合適商品，提升11.11期間的選購效率與體驗。

  • 京東京麥AI經營中心向商戶開放數十款核心AI工具，涵蓋選品、上架、營運、設計、履約到售後等完整鏈路；百靈數字員工也可生成營銷策略並一鍵執行。

  • 今年11.11除現貨開賣、官方直減與紅包補貼外，還推出多買多返、新品首發優惠；同時AI購物、數字人直播與智慧物流等應用，已廣泛落地多個場景。

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