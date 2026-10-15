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庫克：蘋果AI中國測試版10月底上線

記者林茂仁／即時報導
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蘋果執行董事長庫克9月到白宮參加川普總統為中國國家主席習近平舉辦的國宴。(路透)
蘋果執行董事長庫克9月到白宮參加川普總統為中國國家主席習近平舉辦的國宴。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

庫克在上海表示，Apple Intelligence已獲中國批准，10月底將先推出含即時翻譯、寫作與圖像消除的測試版，Siri AI暫不包含其中。

蘋果執行董事長庫克15日在上海接受澎湃新聞獨家採訪時透露，蘋果智慧（Apple Intelligence）在中國已經獲得批准，10月晚些時候有個測試版本，首批功能有即時翻譯、寫作工具、圖像消除，但Siri AI不包括在裡面。

澎湃新聞報導，庫克說，非常高興已獲批為中國用戶帶來首批蘋果AI的核心功能，包括即時翻譯、照片app中的消除工具以及寫作工具等，期待在本月晚些時候即將推出的測試版中向用戶提供這些功能。

中國工信部電信設備進網許可在14日最新公示資訊顯示，蘋果首款折疊手機iPhone Duo（國行型號A3721）已經在9月29日完成進網許可換證，在許可檔中新增了設備搭載大模型的備案編號。

本次新增備案的大模型共有三款，對應備案編號分別為Shanghai-AppleZhiNeng-202506160057、Shanghai-TongYiWanXiang-202410090024、ZheJiang-TongYiQianWen-20230901，依次對應Apple智能、通義萬相與通義千問。此次大模型備案的落地，被視為蘋果在中國市場推進AI功能的關鍵一步。

不僅僅是iPhone Duo，包括iPhone 18 Pro系列、iPhone 17 Pro系列、iPhone Air等在內的多款蘋果手機均已在9月29日增加搭載的大模型備案編號。

根據蘋果中國官網，Apple 智慧適用的手機設備為：iPhone 16各款機型或後續機型、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone Air。

網信中國公眾號今年7月發表7款提供手機端側生成式人工智慧服務已備案資訊的公告，其中蘋果技術開發（上海）有限公司的「Apple智慧」大模型已於2026年7月8日備案，適用場景為蘋果手機。

庫克15日在上海探訪家居睡眠品牌「藍盒子」（Blue Box）。這家公司大規模部署Mac，並通過Mac mini擁抱端側AI，實現降本增效與資料安全的平衡。

庫克此次訪華正值折疊手機iPhone Duo預售前夕，庫克在回答澎湃新聞記者提問時表示，iPhone Duo上手非常美妙，尤其鉸鏈非常棒，打開後大屏能帶來沉浸式的體驗，「每一次打開都忍不住嘴角上揚」。

精華 FAQ

  • 庫克表示，Apple Intelligence已在中國獲批，10月底會先上線測試版，首批包含即時翻譯、寫作工具與照片中的圖像消除功能，但不含Siri AI。

  • 報導指出，蘋果多款手機已新增大模型備案編號，涵蓋Apple智能、通義萬相與通義千問，顯示蘋果在中國落地AI功能的流程已進入關鍵階段。

  • 庫克此行也提到折疊手機iPhone Duo，稱鉸鏈表現出色、展開後體驗沉浸；他並參訪導入Mac與Mac mini的企業，強調端側AI有助降本與資料安全。

Apple 庫克 Siri

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