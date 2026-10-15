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APEC黃金周夢碎…深圳只推車票半價 中網友酸「圳小氣」

特派記者陳湘瑾／北京即時報導
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2026年中國APEC峰會即將於下月登場，深圳市政府今天宣布，APEC會議期間不...
2026年中國APEC峰會即將於下月登場，深圳市政府今天宣布，APEC會議期間不實行全市統一放假。(中通社)

AI摘要

文章摘要整理：

深圳市政府宣布APEC會議期間不全市放假，僅提供車票半價與彈性工時，引發期待「APEC黃金周」的市民失望，也讓外界對比上海、北京當年曾安排較長調休。

2026年中國APEC峰會即將於下月登場，深圳市政府今天宣布，APEC會議期間不實行全市統一放假。相較2001年上海APEC調休5天、2014年北京APEC調休6天，深圳市民期待的「APEC黃金周」落空，也引發部分網友不滿。

10月15日，深圳市政府宣布，APEC會議期間（11月16日至20日）不實行全市統一放假，但倡導企業根據生產經營實際實行靈活工作安排，以及交通工具半價。

深圳市政府還表示，鼓勵公司讓員工居家遠端辦公，如果有需要在現場辦公者，就鼓勵員工錯峰或是彈性上下班；對符合條件的員工，倡導企業統籌安排帶薪年休假。

這項消息讓原本期待能有額外假期的深圳市民希望落空，網友表示，「懸著的心終於死了」、「勞動密集型城市不適合休息」，由於車票五折實際省下的金額也不多，大家也對此很有意見，「我裝大方就這樣」、「圳小氣」，也有網友提到，小紅書上很多批評深圳市政府這項決定的貼文已經被刪掉了。

對比過去在中國舉辦的兩屆APEC，2001年10月APEC會議在上海召開，上海市政府調整市民休假時間，所有機關和學校在10月17號到21號以調休的形式放假5天；2014年11月APEC會議在北京召開，也是安排放假6天。

紐約時報2014年的報導指出，當年北京為了辦好APEC峰會、緩解城市環境污染，除了安排市民放假，還不允許焚燒祭品、數千家工廠停產、加油站不得出售罐裝汽油等。

由於上海和北京當時的放假時間都是落在中國國慶假期之後，這額外得到的假期，又被稱為「APEC黃金周」，不少人抓緊機會出門旅遊、多點時間整理家裡。

中國《人民日報》2014年報導，北京居民如何利用這難得的「驚喜旅遊周」，時任攜程旅行網旅遊事業部營銷總監戴宇表示，日韓、港澳台、泰國、新加坡以及海島等短線出境旅遊受到北京市民青睞，訂單都有因此飆升。

精華 FAQ

  • 深圳市政府宣布，APEC會議期間11月16日至20日不實行全市統一放假，但鼓勵企業依營運需要彈性安排上班、居家辦公與帶薪年休假。

  • 因為不少市民原本期待能像上海、北京舉辦APEC時一樣多放幾天假，形成額外旅遊假期；但深圳只推出交通工具半價，實際吸引力有限。

  • 2001年上海APEC曾調休5天，2014年北京APEC也安排放假6天，且北京當年還配合峰會採取多項減污措施，因此被稱為「APEC黃金周」。

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