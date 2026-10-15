政壇不倒翁黃奇帆落馬 傳涉家人經商斂財 兒遭帶走調查

近日落馬的中國前重慶市長黃奇帆曾被稱「官場不倒翁」。(中新社資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 前重慶市長黃奇帆卸任10年後傳出落馬，港媒指案情可能涉及家人經商斂財，其子黃然非亦被傳帶走調查，引發外界關注。

在中國政壇有「不倒翁」之稱的前重慶市長黃奇帆，卸任10年後落馬。港媒《明報》15日「中國透視」專欄指，此案可能涉及家人經商斂財，落馬官員多有縱容家人斂財、家風不正等問題，並指重慶市委14日表態擁護查處黃奇帆時，特別強調「從嚴管好家人親屬」，似有所指。另有知情人士稱，黃奇帆之子黃然非已被帶走調查，相關情況仍待官方公布。

該專欄指出，黃奇帆落馬引發海內外關注，一方面是他的傳奇色彩，曾與落馬的前重慶市委書記薄熙來 搭檔，薄熙來落馬後引發政治風暴；另名前重慶市委書記孫政才也鋃鐺入獄。同時，黃奇帆卸任後仍十分活躍，經常在中國各地演講，因言之有物，成為網紅經濟學家。不過，這個「政壇不倒翁」還是倒了。

文章提到，曾在官場浸淫30年的原長沙市人大黨組副書記劉耘在其微信公號發文寫道：「從已經公布情況看，絕大多數落馬官員都有縱容家人以各種名目斂財，家風不正的問題，黃奇帆的具體問題有待官方權威公布，但大概率少不了家人經商斂財問題。」文章指，14日重慶市委表態擁護查處黃奇帆，強調「從嚴管好家人親屬」，應該也是意有所指。

文另指，社群媒體近日盛傳黃奇帆的兒子黃然非也涉案。該文稱知情人士透露，從商的黃然非確實捲入其中，已被帶走調查。黃然非約46歲，在香港、深圳、上海商界活躍，還是深圳寶安區政協常委。

文中稱，黃然非畢業於復旦大學金融系，美國卡內基梅隆大學電腦金融碩士。2005年畢業進雷曼兄弟，2008年跳槽野村香港，2010年加入摩根士丹利香港，2014年已經是摩根士丹利華鑫證券的執行董事。10年時間，3家頂級投行，當時已經傳出他介入重慶鋼鐵集團收購亞洲鋼鐵事務。

隨後，黃然非2015年突然從投行轉身，出任1家港股上市公司的執行董事，但僅1年半之後就辭任。2021年，他重新出現在公眾視野，搖身一變成為山東1家世界500強巨企董事長特別助理、深圳總部項目負責人，而且身兼巨企旗下涉及投資、金融、新能源船舶等多家子公司的董事長。

文章還提到，2023年12月，深圳1家企業圖文並茂發布消息，稱國家創新與發展戰略研究會學術委員會常務副主席、重慶市原市長黃奇帆一行蒞臨公司調研指導。黃然非某某投資控股（深圳）有限公司董事長身分陪同，並且附有父子同框的大合照。

《明報》形容黃然非的職涯，「從金融業到實業，從投行到船舶，黃然非在商界似乎無所不能，背後當然少不了『不倒翁』父親的庇護。」