美銀：中國年內仍可能加碼刺激 或進一步降準降息

彭博報導，美國銀行全球研究部亞洲經濟研究主管兼大中華區首席經濟學家喬虹認為，若中國第3季經濟數據表現不佳，北京年內可能加碼刺激措施，並有必要進一步降準、降息，以提振內需。圖為上海徐匯區一處商場。圖為上海陸家嘴金融區的人行天橋。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美銀指出，若中國第三季經濟數據遜於預期，北京年內仍可能再推刺激措施，透過降準降息與居民補貼支撐內需，並觀察後續政策轉向訊號。

中國第3季經濟數據將於19日公布，美國銀行認為，若經濟成長放緩程度超出北京可接受範圍，年內仍可能推出新一輪刺激措施。美國銀行全球研究部亞洲經濟研究主管兼大中華區首席經濟學家喬虹指，若數據表現不佳，北京年內仍可能加碼刺激，並有必要進一步降準、降息 及加大居民補貼，以提振消費。

彭博報導，中國下周一（19日）將公布第三季國內生產毛額（GDP）、工業產出、投資及消費等數據，為判斷經濟情勢及後續政策走向提供依據。喬虹近日出席國際貨幣基金組織（IMF）與世界銀行年會期間表示，若第三季數據表現不佳，政府可能再推出一套措施，更明確釋放政策轉向的訊號。

喬虹指出，貨幣政策方面，進一步降準、降息仍有必要，以釋放更明確的寬鬆訊號，配合財政政策發揮托底作用；財政政策方面，則可透過現金補貼等方式加大對居民部門的直接支持，提升消費能力，並研究推出支持服務業消費的政策。

報導指，中國自9月下旬起推出力度有限的支持措施，包括房貸補貼、擴大央行低成本貸款規模，以及動用人民幣5,500億元地方政府債務結存限額等，但尚未全面降息，也未大幅增加地方政府債券發行規模以支持投資。

公開資料顯示，中國官方今年的經濟增長目標為4.5%至5%。經濟學家普遍預計，第三季GDP將年增4.5%，在新政策提振下，全年增長目標有望實現。部分分析師預估，中國下半年經濟平均增速須超過4.3%，才能達成全年目標。

喬虹認為，仍有必要通過降息和下調銀行存款準備金率，配合財政政策。北京也可考慮增加對消費者的直接補貼，以帶動居民消費。她分析，北京對加碼刺激措施保持審慎，原因之一是出口表現強勁，降低提振內需的迫切性；其次，在經濟尋找新增長引擎之際，決策者擔心傳統政策工具的邊際效益有限，也希望保留政策空間，以應對未來可能出現的更大經濟下行風險。

彭博經濟研究分析指，中國出口成長強勁，但科技相關產業受外需帶動持續成長，傳統經濟部門則受到外需疲弱與內需不振影響，經濟失衡現象日益明顯。

展望明年，喬虹預計，中國地方政府專項債與特別國債發行規模將與今年大致相當。她並指出，隨著「六張網」相關項目建設全面展開，政府投資有望回升。

對於房地產市場持續低迷的影響，喬虹認為，隨著算力基礎設施與人工智慧（AI）應用持續擴張，AI相關投資規模有望快速成長，未來兩至三年可能填補房地產下行對中國經濟造成的缺口。