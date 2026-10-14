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跟監賴兒 國台辦稱不了解：反對民進黨操弄反中

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賴清德兒子遭監視 國台辦稱不了解：反對民進黨操弄反中

特派記者陳湘瑾／北京即時報導
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中國國台辦發言人陳斌華。（記者陳湘瑾／攝影）
中國國台辦發言人陳斌華。（記者陳湘瑾／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

美國FBI破獲疑似受中國指示監視賴清德之子案後，國台辦僅稱不了解，並轉而批評民進黨操弄反中；同時也就賴清德國慶談話重申中方對台灣光復與歷史論述立場。

美國聯邦調查局（FBI）近日破獲中國涉對台總統賴清德兒子進行非法監控，中國國台辦發言人陳斌華今天在例行記者會上僅表示「不了解情況」，然後批評「民進黨當局」勾連外部勢力、操弄反中抗中。另外，針對賴清德國慶演說，陳斌華則重申，中方對台灣光復及戰後國際秩序的立場，並批評「民進黨當局」歪曲歷史。

針對FBI於4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲美籍華裔房地產經紀人張婉瑩（Wanying Heather Zhang，譯音），指她涉嫌受中國政府指示，監視賴清德之子賴廷與及其家人一事。陳斌華僅表示，「我不了解你提到的情況」，說法與中國外交部6日的回應一致。

陳斌華續指，「我們堅決反對『民進黨當局』勾連外部勢力、信口雌黃、胡編亂造、操弄反中抗中，挑起兩岸對立，謀取政治私利。這種陰險圖謀和卑劣做法，騙不了台灣民眾，只會令人唾棄。」

另外，針對賴清德在國慶演說中提到，樂見美中透過對話管理競爭，降低衝突及戰爭的風險，但是要正確理解歷史的發展，絕不容許扭曲二戰歷史；要結合印太地區民主國家的共同力量，不讓區域和平穩定的現狀被改變。陳斌華也對此做出評論。

陳斌華稱，「中美元首多次提及中國和美國是二戰盟友，並肩作戰贏得戰爭勝利，並列入成果共識清單。抗戰勝利，台灣光復，是包括台灣同胞在內全體中國人民不畏強暴，浴血奮戰鑄就的偉大勝利。台灣擺脫日本殖民枷鎖，回歸祖國懷抱，是中國抗戰勝利的重大成果，是戰後國際秩序的重要組成部分，是兩岸同胞永誌不忘的歷史記憶。」

他稱，「民進黨當局」頑固堅持台獨分裂立場，恣意歪曲歷史，鼓吹台獨史觀，媚日戀殖，是歷史的罪人。「希望台灣同胞認清民進黨當局謀獨挑釁的欺騙性和危害性，站在歷史正確。堅守民族大義，堅持正確的歷史觀、民族觀、國家觀，堅決反對台獨分裂行徑，堅定維護台海和平穩定，致力推進祖國統一大業。」

精華 FAQ

  • 美國FBI逮捕一名34歲美籍華裔房地產經紀人張婉瑩，指她涉嫌受中國政府指示，對賴清德之子賴廷與及其家人進行非法監控，案件引發關注。

  • 國台辦發言人陳斌華僅表示「我不了解你提到的情況」，並未正面回應細節，還把焦點轉向批評民進黨勾連外部勢力、操弄反中抗中。

  • 陳斌華重申中方對台灣光復、抗戰勝利與戰後國際秩序的立場，指民進黨當局歪曲歷史、鼓吹台獨史觀，並呼籲台灣民眾反對台獨分裂。

賴清德 民進黨 FBI

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