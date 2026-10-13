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薯條量太少遭公審 四川女攤主難忍網暴跳河亡

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女老闆遭大量網路負評與私訊辱罵，不堪龐大的網暴壓力，跳河自盡。（取材自微博）
女老闆遭大量網路負評與私訊辱罵，不堪龐大的網暴壓力，跳河自盡。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

四川宜賓一名賣銅鍋洋芋的女攤主，因與顧客發生加量糾紛後遭網路公審與辱罵，最終不堪網暴壓力跳河輕生，引發輿論對網暴文化的強烈反思。

四川宜賓市日前發生一起因消費糾紛演變為網路暴力的自殺悲劇；知名小吃攤「胡二妹銅鍋洋芋」的33歲胡姓女老闆，因顧客不滿一份6元至10元人民幣的小吃未達「加量要求」遭拍影片公審，女老闆遭大量網路負評與私訊辱罵，不堪龐大的網暴壓力，留下一句「永別了，這個黑暗的世界！」後跳河自盡。

綜合媒體報導，這起風波源於10月6日，一名女顧客前往該小吃攤購買10元自選炸菜，由於顧客將菜品堆得過高，胡姓女老闆未再額外加炸馬鈴薯條，雙方爆發口角。該顧客將爭執過程錄影，並以「避雷」為題發表於社交平台，指控「老闆娘玩不起，嫌菜堆高就不給加土豆」。貼文發布後迅速引發關注，大量激進網友湧入留言區洗版，甚至透過私訊對女老闆進行辱罵與人身攻擊。

面對鋪天蓋地的惡意，女老闆曾親自在留言區理性解釋，說明該自選模式提供逾20種菜式，若夾取的份量特別多，便無法再額外加馬鈴薯，強調份量「對得起天地良心」，但解釋未獲網民理會。

女老闆的丈夫透露，夫妻擺攤四年多，妻子每天睡眠不足六小時，靠辛苦經營積累口碑。面對突如其來的海嘯般惡評，妻子承受極大的心理負擔，最終選擇跳河輕生，留下丈夫與兩名幼小子女。

女老闆的死訊傳出後，網路風向隨即大逆轉，許多網友轉而討伐該名發文公審的顧客，紛紛留言怒轟「為了幾塊錢逼死一個人」、「老闆娘說後來補了，你也吃了，還要差評公審」，並感嘆「網暴文化太毒了，該死的不是老闆娘，是那些惡劣網友」，也有網友為老闆娘哀悼：「很難過是用這種方式認識妳」。

面對全網指責，涉事顧客回應稱自己僅發表「真實消費體驗評價」，無意煽動或捏造事實，不應被「全網審判」，目前其社群帳號內容已被關閉。

門店菜品。 (中國新聞周刊)
門店菜品。 (中國新聞周刊)

女老闆的丈夫透露，夫妻擺攤四年多，妻子每天睡眠不足六小時，靠辛苦經營積累口碑。 ...
女老闆的丈夫透露，夫妻擺攤四年多，妻子每天睡眠不足六小時，靠辛苦經營積累口碑。 (中國新聞周刊)

精華 FAQ

  • 事件起於10月6日，一名女顧客購買10元自選炸菜時，因菜品堆得過高，老闆未再額外加土豆條，雙方因此爆發口角，並被錄影上傳社群平台。

  • 顧客以「避雷」為題發文後，部分網友跟風留言，對女老闆進行負評、洗版與人身攻擊，還透過私訊辱罵她，讓原本的消費爭議迅速升級成網路暴力。

  • 丈夫表示，夫妻擺攤4年多，妻子每天睡眠不足6小時，靠辛苦經營維持生意；面對突如其來的惡評，她承受極大心理負擔，最後跳河自盡，留下丈夫與2名幼子。

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