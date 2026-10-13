杭州白天遛狗要罰款 中國網上支持與質疑者激烈論戰

遛狗示意圖。（圖／AI生成）

AI摘要 文章摘要整理： 杭州因重新嚴格執行30年前的限狗規定，引發網上支持與質疑激辯，焦點集中在白天禁遛、犬種限制與罰則是否過時。

「杭州限狗令白天遛狗罰款」近日在中國網上引起熱議，據稱這項規定已制定多年，只有晚間7時到清晨7時可遛狗，其他時間禁止；有評論直言這是「沉睡了近30年的老規矩」，早該更新了。

綜合中國搜狐網、香港 經濟日報報導，「杭州限狗令白天遛狗罰款」的話題近日在中國網上引起支持與質疑者激烈論戰，不少人都以為當地出了新規定，重拳治理養狗，但其實這並非新政策，「而是一條沉睡了近30年的老規矩」。

相關條款來自30年前頒布的「杭州市限制養犬規定」，在此之前一直處於「沒人嚴格執行也沒人管」狀態，直到最近杭州展開文明養犬專項整治，執法力度明顯加強，老規定因此重新擺到檯面上。

據報導，相關規則細節簡單且嚴苛，例如杭州繞城以內、錢塘江以北的核心區域遛狗僅限每晚7時至次日清晨7時，白天全天禁止；而且只允許飼養34種小型觀賞犬，身高超過45公分、身長60公分以上的犬隻一律禁養，黃金獵犬、拉布拉多等常見犬種都在禁養名單中。

至於違規處罰，白天非規定時段攜狗外出，單次可罰人民幣200到1000元（約新台幣960元至4800元），犬隻還可能被暫扣；未辦證、未年審，最高罰5000元；不牽繩、不清糞便也要罰200到1000元，嚴重者甚至吊銷養狗許可證。

杭州為何被視為中國限狗最嚴城市之一？報導稱這要回溯到1990年代，當時城市家庭養狗仍屬小眾並且缺乏高清監控與數位化執法，取證成本極高。為保障市容及人身健康安全，杭州市人大常委會1995年制定限制養狗規定，1996年起施行，採「嚴格控制、嚴格管理、禁限結合」原則，2004年修訂後延續至今。

據報導，長期以來上述條款多半停留在文本層面，現實中多以勸導教育為主，並未常態化落實處罰。中國網上輿論則說，以30年前的老規矩硬套當下的新生活，看似嚴格整治，實則曝露了城市治理的惰性，「30年的老規定該翻篇了」。