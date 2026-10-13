中國多場雅思考試臨時取消 主辦方給出補救安排

雅思中國官網13日發布聲明表示，將自10月14日起全面恢復考試，並於10月19日、20日為受影響考生增設兩天免費專場考試。已報考其他場次的考生，可在保留考試資格的同時獲退一次考試費用，也可免費轉考至上述專場。(英國文化協會網站)

AI摘要 文章摘要整理： 中國多地雅思機考因技術故障連續取消後，主辦方宣布10月14日起恢復考試，並為受影響考生提供免費專場、轉考、退費與差旅補助等補救措施。

英國文化協會主辦的雅思中國官網13日發布聲明表示，將自10月14日起全面恢復考試，並於10月19日、20日為受影響考生增設兩天免費專場考試。已報考其他場次的考生，可在保留考試資格的同時獲退一次考試費用，也可免費轉考至上述專場。

無法參加10月19日或20日專場，且尚未報考其他場次的考生，將為其提供可於12月底前使用的同類型考試免費考試券，具體使用方式將透過電子郵件通知。因本事件受到影響的異地考生，可憑有效憑證申請報銷赴考期間產生的合理交通、住宿等費用，包括車票、機票 及飯店發票等。

中國多地考生反映，10日開始報名的雅思考試當天被暫時取消，甚至有考生在口語考試進行過程中突然接到考試取消的通知，至13日已連續四天大範圍取消，是該考試1989年進入中國以來首次。

21世紀經濟報導，雅思中國官方聲明表示，10月10日、11日中國地區雅思機考因技術原因臨時取消，給廣大考生及社會各界帶來不便，對此深表歉意。

該聲明表示，「鑑於此次技術故障可能影響考試安全，為切實維護考試的公平、公正和公信力，我們決定取消相關場次，並已向受影響考生全額退還報考費。」

目前正是2027年秋季入學海外碩士首輪申請窗口期。許多申請者原本計畫10月參加雅思考試，拿到成績後遞交留學申請資料。突如其來的停考，打亂了部分考生的考試計畫，有考生表示已經預約不到10月後續考試的席位。

停考事件發生後，雅思官方客服人員即表示將退還受影響場次的考試費用。但很多考生是專程赴異地考試，額外付出了差旅等費用。

該聲明還表示，「我們充分理解本次考試取消對考生原有安排及備考計劃造成的影響，並再次向所有受影響的考生、家人及相關各方致以誠摯歉意。如考生需要，我們可出具相關情況說明，供其向海外院校或駐華使館提交，並將全力做好相關支持工作。」

值得注意的是，該聲明並未解釋導致停考的技術原因具體是什麼。

雅思考試自1989年誕生以來，目前已涵蓋140多個國家，截至2025年10月，全球已有超過3,000萬人次參加過雅思考試。中國每年有30多萬人參加雅思考試。

今年9月1日起，中國地區的雅思考試全面停止紙筆考試，正式邁入機考時代。雖然機考能實現「一周多天，一天多場」考試，比紙筆考試更有彈性，但這次停考事件凸顯了機考技術穩定性的重要性。

對此，聲明只是表示，「我們正在採取進一步措施，持續完善相關系統和保障機制，盡最大努力避免類似情況再次發生。」