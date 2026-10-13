我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

赴西藏旅遊遭約談 台護理師：反覆試探政治立場

爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐

79歲的她善用AI 國民辣醬「老乾媽」年賺54億創新高

世界新聞網╱即時報導
老乾媽被稱為國民辣醬，在海外也具有知名度。(中新社)
老乾媽被稱為國民辣醬，在海外也具有知名度。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

老乾媽在維持低調行銷的同時，靠品質升級與AI質檢完成復甦，2025年營收衝上54億元創新高。

中國國民辣醬龍頭「老乾媽」近日發布財務數據，2025 年營收達到 54 億元人民幣（約 7.6 億美元），用 3 年時間完成沉穩的「觸底反彈」。當地時間13日晚，話題「79 歲老乾媽陶華碧用 AI 一年賺 54 億」迅速衝上微博熱搜榜第二名。

「界面新聞」報導，在近日舉行的 2026 年貴州省質量發展大會上，老乾媽常務副總兼首席質量官李鑫透露：「透過四年來的品質鞏固與體系最佳化，2025 年我們營收達到 54 億元人民幣，創下歷史最高峰值。」

值得注意的是，在品牌行銷端，老乾媽長期保持線上「斷網」狀態。其官方微博資質尚未完成年審，微信公眾號最後一篇推文停留在 2022 年 3 月，影音平台抖音的官方旗艦店近一年來更完全沒有直播動作。面對直播帶貨與短影音種草的浪潮，老乾媽幾乎不主動進行線上行銷。

雖然行銷端保持傳統，但在工廠內部，這家老牌辣椒醬企業已完成智慧化升級。其「AI 視覺質檢系統」於 2025 年實現全車間上線。

這套 AI 系統的核心任務是篩選辣椒原料。透過高速工業相機持續掃描傳送帶上的辣椒，機器能快速識別霉變或帶有黑斑的壞果，並藉由氣流裝置自動剔除不合格原料。憑藉這套系統，老乾媽實現了核心原料 100% 可追溯，原料從田間進廠的每一批次資訊皆能完整回溯。李鑫表示，AI 系統落地後，老乾媽關鍵工序的產品不良率已大幅降至 0.02%。

綜合中國媒體報導，老乾媽品牌由陶華碧於 1996 年創辦，憑藉獨特的油辣椒配方，從貴州街邊小店成長為國民辣醬龍頭，產品遠銷全球 160 個國家和地區。2014 年陶華碧退休將股權交給兩個兒子管理後，2016 年至 2018 年間營收曾連續下滑，從 45 億元跌至 43 億元人民幣。

2019年陶華碧復出後，立即恢復貴州辣椒原料，強調「辣椒是產品靈魂」，不惜成本上升。曾因風味微小偏差銷毀500噸、價值100萬元產品。員工稱「消費者嘗不出」，她堅持「做食品要對得起良心」。

報導指出，老乾媽復甦被形容為「習慣對無序變化的溫和抗議」。用戶回憶泡麵要拌點「國民女神」老乾媽、「夾饅頭」的青春場景，海外遊子更視其為「鄉愁符號」。「2020—2025年中國辣椒醬行業市場前景及投資機會研究報告」顯示，老乾媽長期占據中國辣椒醬市場約五分之一的份額，穩居第一；而排名第二和第三的品牌，份額加起來才與老乾媽差不多。

精華 FAQ

  • 公司在2026年貴州省質量發展大會上透露，2025年營收達54億元人民幣，創下歷史最高峰值。消息帶動「79歲老乾媽陶華碧用AI一年賺54億」登上微博熱搜。

  • 老乾媽長期維持近乎不做線上行銷的狀態，官方微博未完成年審、微信長時間未更新，抖音旗艦店也幾乎不直播。它並未追隨直播帶貨與短影音風潮。

  • 其AI視覺質檢系統已在2025年全車間上線，能用工業相機快速辨識霉變或黑斑辣椒，再以氣流自動剔除不良原料，讓核心原料100%可追溯，不良率降至0.02%。

微信 微博

上一則

深圳APEC峰會 港媒：部分美企執行長已決定不出席

延伸閱讀

「大燒心時代」來了 1句AI短劇台詞 引發中國消費者共鳴

「大燒心時代」來了 1句AI短劇台詞 引發中國消費者共鳴
整理包／48天王者歸來 場外更吸金 鄭欽文風光背後藏什麼？

整理包／48天王者歸來 場外更吸金 鄭欽文風光背後藏什麼？
清北AI博士年薪衝數百萬人民幣 業界：這時代最值錢的人

清北AI博士年薪衝數百萬人民幣 業界：這時代最值錢的人
「從頭到腳都簽了」 鄭欽文握14代言 年吸金1.5億人民幣

「從頭到腳都簽了」 鄭欽文握14代言 年吸金1.5億人民幣

熱門新聞

大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

2026-10-06 11:30
博主「小玥2米2」在今年8月18日已停更。（視頻截圖）

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

2026-10-12 01:40
明堂山景區「雲端天梯」海拔1400米，共有620級台階，遊客行走其上，腳下群山連綿，宛如漫步雲端，視覺效果震撼。(取材自大皖新聞)

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

2026-10-09 09:30
AI技術可能利用照片及數秒語音製作逼真的「數位分身」，民眾應提高警覺，慎防聲紋遭克隆及身分遭冒用；示意圖。（取材自澎湃新聞）

「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒

2026-10-12 09:30
被稱為天才少年的騰訊史上最年輕首席科學家姚順雨。圖／取自微博

廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相

2026-10-11 10:23
中國小偷斷崖式下降，與數字金融發展（見圖）、攝像頭密集有關。（取材自觀察者網）

小偷在中國斷崖式下降 已面臨「餓死」 網分析3原因

2026-09-20 02:27

超人氣

更多 >
「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬
僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…
貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊
前妻嫁給億萬富豪之子 初代「蜘蛛人」竟當婚禮司儀

前妻嫁給億萬富豪之子 初代「蜘蛛人」竟當婚禮司儀
AI耗費6小時 破解塵封217年拿破崙密函

AI耗費6小時 破解塵封217年拿破崙密函