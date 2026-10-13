79歲的她善用AI 國民辣醬「老乾媽」年賺54億創新高

老乾媽被稱為國民辣醬，在海外也具有知名度。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 老乾媽在維持低調行銷的同時，靠品質升級與AI質檢完成復甦，2025年營收衝上54億元創新高。

中國國民辣醬龍頭「老乾媽」近日發布財務數據，2025 年營收達到 54 億元人民幣（約 7.6 億美元），用 3 年時間完成沉穩的「觸底反彈」。當地時間13日晚，話題「79 歲老乾媽陶華碧用 AI 一年賺 54 億」迅速衝上微博 熱搜榜第二名。

「界面新聞」報導，在近日舉行的 2026 年貴州省質量發展大會上，老乾媽常務副總兼首席質量官李鑫透露：「透過四年來的品質鞏固與體系最佳化，2025 年我們營收達到 54 億元人民幣，創下歷史最高峰值。」

值得注意的是，在品牌行銷端，老乾媽長期保持線上「斷網」狀態。其官方微博資質尚未完成年審，微信 公眾號最後一篇推文停留在 2022 年 3 月，影音平台抖音的官方旗艦店近一年來更完全沒有直播動作。面對直播帶貨與短影音種草的浪潮，老乾媽幾乎不主動進行線上行銷。

雖然行銷端保持傳統，但在工廠內部，這家老牌辣椒醬企業已完成智慧化升級。其「AI 視覺質檢系統」於 2025 年實現全車間上線。

這套 AI 系統的核心任務是篩選辣椒原料。透過高速工業相機持續掃描傳送帶上的辣椒，機器能快速識別霉變或帶有黑斑的壞果，並藉由氣流裝置自動剔除不合格原料。憑藉這套系統，老乾媽實現了核心原料 100% 可追溯，原料從田間進廠的每一批次資訊皆能完整回溯。李鑫表示，AI 系統落地後，老乾媽關鍵工序的產品不良率已大幅降至 0.02%。

綜合中國媒體報導，老乾媽品牌由陶華碧於 1996 年創辦，憑藉獨特的油辣椒配方，從貴州街邊小店成長為國民辣醬龍頭，產品遠銷全球 160 個國家和地區。2014 年陶華碧退休將股權交給兩個兒子管理後，2016 年至 2018 年間營收曾連續下滑，從 45 億元跌至 43 億元人民幣。

2019年陶華碧復出後，立即恢復貴州辣椒原料，強調「辣椒是產品靈魂」，不惜成本上升。曾因風味微小偏差銷毀500噸、價值100萬元產品。員工稱「消費者嘗不出」，她堅持「做食品要對得起良心」。

報導指出，老乾媽復甦被形容為「習慣對無序變化的溫和抗議」。用戶回憶泡麵要拌點「國民女神」老乾媽、「夾饅頭」的青春場景，海外遊子更視其為「鄉愁符號」。「2020—2025年中國辣椒醬行業市場前景及投資機會研究報告」顯示，老乾媽長期占據中國辣椒醬市場約五分之一的份額，穩居第一；而排名第二和第三的品牌，份額加起來才與老乾媽差不多。