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華為尊界V800安全爭議未息 檢測機構：不保證後續批量產品

中央社台北13日電
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圖為近期陷入煞車安全性爭議的「尊界V800」車款。新華社
圖為近期陷入煞車安全性爭議的「尊界V800」車款。新華社

AI摘要

文章摘要整理：

尊界V800被指煞車踏板支架斷裂後，華為與江淮公布第三方檢測報告稱符合標準，但檢測機構強調僅對送檢樣品負責，後續量產產品不作保證。

華為新能源車「尊界V800」就被指煞車踏板支架斷裂一事，公布第三方檢測報告，指結果符合行業標準。負責檢測的機構則表示，只對企業送來的樣品或樣車負責，對於企業後續批量生產的產品「不做任何保證」。

中國汽車媒體「懂車帝」8日發布關於華為鴻蒙智行與江淮汽車聯合打造的尊界V800實測影片，車輛在時速100公里車速下緊急煞車，先後出現煞車踏板支架斷裂，且斷裂位置、失效形態高度一致。

中國媒體今早引述江淮汽車提供的「尊界V800制動踏板檢測情況說明」，顯示尊界V800煞車踏板可以承受1500N的力度，符合行業標準，加嚴檢驗至縱向力3000N未出現裂紋和損壞。

但中國媒體刊出的檢測報告截圖，都沒有檢測機構名稱，只顯示檢測是11日在「國家認可的第三方檢測機構」進行。

第一財經今午報導，中國汽車工程研究院股份有限公司檢測中心確曾向安徽江淮汽車集團發出過一份檢測報告，報告編碼為26-WT-DGJ-N10440。

報導表示，江淮汽車內部人士確認，上述編碼的報告正是尊界V800援引的檢測報告。中國汽車工程研究院檢測中心檔案室人員也確認該份報告，但該人員表示：「我們的報告只對企業送來的樣品或者樣車負責，對於企業後續批量生產的產品，我們不做任何保證」。

新京報貝殼財經採訪2位汽車和結構設計工程師，他們均表示，相信尊界V800公布的報告真實且可靠，但戶外場景、真實行車等情況仍有進一步探討空間。他們稱還有3大疑團待解，包括檢測是否模擬急煞瞬間產生的衝擊、是否還原動態駕駛場景，檢測對象是否包括發生斷裂的煞車踏板支架。

貝殼財經指多次聯絡江淮汽車，發稿時暫未獲得回應。

精華 FAQ

  • 起因是媒體實測影片顯示，尊界V800在時速100公里緊急煞車時，先後出現煞車踏板支架斷裂，且斷裂位置與失效形態高度一致，因此引發外界對安全性的質疑。

  • 江淮汽車提供的說明指出，尊界V800煞車踏板可承受1500N力度，符合行業標準，並在加嚴到3000N縱向力後未見裂紋或損壞，顯示送檢樣品測試結果正常。

  • 因為檢測機構明言報告只對送來的樣品或樣車負責，對企業後續批量生產品不作任何保證；此外，專家也指出仍需釐清是否還原動態急煞場景，以及是否檢測到實際斷裂部位。

華為

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