我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉跟監賴清德長子 張婉瑩擁7豪宅身家逾千萬 財源哪來？

為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

「涉嫌嚴重違紀違法」 重慶前市長黃奇帆被查

記者張鈺琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2025年9月黃奇帆在一場研討會上發表演說。(中新社)
2025年9月黃奇帆在一場研討會上發表演說。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

前重慶市長黃奇帆被指涉嫌嚴重違紀違法，正接受中紀委與國家監委調查；他曾長期主政重慶，卸任後仍活躍於財經與學界。

據央視13日晚間報導，中國重慶市委原副書記、原市長黃奇帆涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。值得注意的是，港媒13日稍早才報導，黃奇帆原定本月26日在杭州出席一場經濟論壇並發表演講，但活動突然傳出「因故取消」。

公開資料顯示，黃奇帆1952年5月出生，浙江諸暨人，曾長期在上海工作，歷任上海市浦東開發辦公室副主任、浦東新區管委會副主任、上海市政府副秘書長及市經濟委員會主任等職。

2001年10月，黃奇帆由上海調往重慶，擔任重慶市副市長，2009年11月升任重慶市委副書記，2010年1月出任重慶市長，直至2016年12月卸任，在重慶工作長達15年。

黃奇帆擔任重慶市長期間，曾與時任重慶市委書記薄熙來共事，兩人是重慶市黨政領導核心。2012年薄熙來被免職後，黃奇帆仍留任市長。2017年2月，黃奇帆獲任命為中國全國人大財政經濟委員會副主任委員。

卸任後，黃奇帆依然活躍於中國財經界，並以經濟學者身分在各地發表演講，公開身分包括復旦大學特聘教授及中國國際經濟交流中心副理事長。

香港《明報》13日稍早報導，寧波銀行杭州分行原定於10月26日在杭州舉行「新質生產力賦能杭州企業高質量發展論壇」，邀請黃奇帆擔任主講嘉賓，但活動突然傳出「因故取消」。

精華 FAQ

  • 央視報導指，重慶市委原副書記、原市長黃奇帆涉嫌嚴重違紀違法，現正接受中央紀委國家監委的紀律審查與監察調查，屬於正式被查階段。

  • 黃奇帆2001年由上海調任重慶，先後出任副市長、市委副書記與市長，直到2016年12月卸任，在重慶工作共15年，曾與薄熙來共事。

  • 黃奇帆卸任後仍頻繁以經濟學者身分出席論壇，公開職銜包括復旦大學特聘教授與中國國際經濟交流中心副理事長；但近期原定演講活動也突然因故取消。

上一則

諾獎炸出中國最牛家族 出了104名院士、還有兩彈一星之父

下一則

「黑道統統殺了」 中國網友殺伐果斷發言 震撼巴西社群

延伸閱讀

被中紀委抓了？前重慶市長黃奇帆演講突取消惹猜測

被中紀委抓了？前重慶市長黃奇帆演講突取消惹猜測
節後首「虎」是他 前廣州書記張碩輔 國慶前就被帶走

節後首「虎」是他 前廣州書記張碩輔 國慶前就被帶走
昔日政治明星因「大規模砍樹」遭究責 廣州前書記張碩輔落馬

昔日政治明星因「大規模砍樹」遭究責 廣州前書記張碩輔落馬
「數額特別巨大」新疆前副主席陳偉俊受賄案 檢方已提起公訴

「數額特別巨大」新疆前副主席陳偉俊受賄案 檢方已提起公訴

熱門新聞

大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

2026-10-06 11:30
博主「小玥2米2」在今年8月18日已停更。（視頻截圖）

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

2026-10-12 01:40
明堂山景區「雲端天梯」海拔1400米，共有620級台階，遊客行走其上，腳下群山連綿，宛如漫步雲端，視覺效果震撼。(取材自大皖新聞)

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

2026-10-09 09:30
歐某某逼迫空姐下跪事件全網發酵，網傳他是某上市公司董事長。（取材自飯點資訊）

粗口逼東航空姐下跪犯眾怒 男乘客被起底是公司老董

2026-10-05 21:45
AI技術可能利用照片及數秒語音製作逼真的「數位分身」，民眾應提高警覺，慎防聲紋遭克隆及身分遭冒用；示意圖。（取材自澎湃新聞）

「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒

2026-10-12 09:30
被稱為天才少年的騰訊史上最年輕首席科學家姚順雨。圖／取自微博

廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相

2026-10-11 10:23

超人氣

更多 >
「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬
僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…
貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊
AI耗費6小時 破解塵封217年拿破崙密函

AI耗費6小時 破解塵封217年拿破崙密函
前妻嫁給億萬富豪之子 初代「蜘蛛人」竟當婚禮司儀

前妻嫁給億萬富豪之子 初代「蜘蛛人」竟當婚禮司儀