中國圖書的德國之旅…「三體」宇宙 讓讀者著迷

參觀者在德國法蘭克福書展中國聯合展台翻閱圖書。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 法蘭克福書展顯示，中國科幻與當代文學在德國愈受重視，特別是《三體》帶動市場熱度，促使更多讀者與出版界重新認識中國圖書。

外界一度認為，中國小說尚未進入德國 主流閱讀視野，只是小部分讀者的興趣選擇。但 2026 年德國法蘭克福書展讓人有了不同的體會。

5 號館的中國聯合展台前，來自德國漢諾威的書商阿克塞爾駐足看著中國科幻作家劉慈欣的海報，興奮地說：「我是他的粉絲。」

阿克塞爾表示，第一次讀《三體》系列的《黑暗森林》時，他幾乎一夜沒睡，「完全被那個宇宙迷住了」。自己的書店雖不大，但《三體》系列一直擺在書架上。這次來書展，他想看看還有哪些中國科幻作品值得關注。

「中國科幻作品正受到越來越多德國讀者青睞。」德國翻譯家、漢學家卡琳·貝茨（中文名：白嘉琳）受訪時表示。

白嘉琳將《三體》系列後兩部譯為德語，介紹給德國讀者。她在書展期間受訪時說，中國科幻吸引德國讀者的一個重要原因在於作品本身的質量。以劉慈欣為例，其創作延續了經典硬科幻傳統，同時融入新的科學想像和鮮明的中國元素。

《三體》的成功讓德國出版界直觀感受到中國文學的市場潛力。郝景芳、陳楸帆、韓松等中國科幻作家的譯作陸續在德國市場推出，進入讀者視野。白嘉琳說，通過這些作品，德國讀者能接觸到中國作家對科技、未來和人類社會的不同想像與思考。

與中國文學結緣 40 多年的白嘉琳說，不止是科幻作品，隨著題材和表達日益豐富，德國讀者正在看到更加多元的中國文學。通過她的翻譯，德國讀者讀到莫言筆下人物的命運，走進金庸的江湖世界，也潛入了麥家小說中的密碼迷局……

「閱讀中國文學，人們可以更深入地了解中國社會，了解中國人的所思所感。」白嘉琳期待更多反映當代中國生活的作品能夠進入德國。「文學和藝術是一個國家最好的大使。」

參加法蘭克福書展的黎巴嫩數字未來出版公司首席執行官穆罕默德·哈提卜表示，他們引進了大量中國出版社的圖書，重點是少兒讀物和文學作品。「我明顯感到中國圖書的品質正在不斷提升。」他希望在書展了解中國出版界的最新成果，尋找更多具有國際市場潛力的作品。

長期與德國當地學生、讀者接觸的法蘭克福孔子學院外方院長王魏萌觀察到，過去德國讀者談到中國圖書，關注較多的是古典哲學和文學經典；如今，越來越多人開始好奇並關注反映中國社會發展、科技創新以及當代生活的作品。

「在法蘭克福孔子學院，常有德國學生和讀者問我：想理解中國，該從哪裡開始？我總跟他們說，從看書開始。」