我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最佳賞秋湖泊不在新英格蘭 在喬治亞州

中國首度制裁台灣友邦官員 台外交部： 手段卑劣

庫克卸任CEO首訪中 會何立峰盼深化美中經貿

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為中國國務院副總理何立峰（左）於2025年3月23日庫克（右）。新華社資料照
圖為中國國務院副總理何立峰（左）於2025年3月23日庫克（右）。新華社資料照

AI摘要

文章摘要整理：

庫克以蘋果執行董事長身分訪中，先後會見何立峰與廣東官員，釋出深化合作與擴大布局訊號，凸顯蘋果看好中國市場及中美經貿穩定的重要性。

剛卸任蘋果公司執行長的庫克Tim Cook）正以執行董事長新身分在中國進行訪問。據新華社報導，中國國務院副總理何立峰12日會見庫克，歡迎蘋果等各國科技企業深化對華合作；庫克則表示，蘋果對在華長期發展充滿信心，將為推動美中經貿關係穩定健康發展貢獻力量。

新華社指出，何立峰12日下午在北京人民大會堂會見庫克。何立峰表示，落實好兩國元首共識，構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」，有利於兩國乃至全球經濟的穩定和發展，將為跨國企業提供穩定預期和良好經營環境。歡迎包括蘋果公司在內的各國科技企業持續深化對華互利共贏合作，共享中國式現代化發展機遇。

而在中方通稿中，庫克則表示，蘋果公司對在華長期發展充滿信心，將發揮工商界溝通橋梁作用，為推動美中經貿關係穩定健康發展貢獻更多力量。

庫克10日現身廣州，展開卸任執行長後首次中國行。除了與何立峰會面，庫克此行也在廣東與地方政府討論擴大合作。據廣東省政府消息，廣東省省長孟凡利11日在廣州會見庫克一行。

庫克感謝廣東省長期支持蘋果發展，並表示，廣東是全球重要的製造業中心，具備完整的產業鏈供應鏈、創新活力與消費市場，聚集大量蘋果供應鏈夥伴和生態開發者，對蘋果在中國的發展至關重要。他說，蘋果有意進一步擴大在廣東的業務布局，並就供應鏈協同、創新生態、智能製造與綠色製造、銷售渠道拓展等方面，與廣東有關城市及企業探討更多合作。

孟凡利則指，蘋果在生產、銷售及研發等方面，與廣東長期保持廣泛深入的合作。他歡迎蘋果與廣東各界加強對接，將更多創新產品、新興業務及研發平台布局於廣東，並稱廣東將持續擴大高水平對外開放，為包括蘋果在內的企業提供良好營商環境。

除與中國官員會面，庫克11日下午前往廣州天環廣場Apple Store零售店，吸引大批果粉到場，店內一度擠得水洩不通。庫克此行也探訪Apple天環廣場及珠江新城的團隊，並與中國的奧運選手蘇炳添喝早茶聊天、和思維導圖軟體Xmind的開發者交流，還欣賞中國藝術家陳粉丸的創作。此外，庫克也探班詠春短片拍攝，展示iPhone 18 Pro的低光攝影功能。

庫克今年9月卸任蘋果執行長，轉任董事會執行董事長。據悉，這是他第二次到廣州。2017年12月，《財富》全球論壇在廣州開幕，當時仍任蘋果執行長的庫克出席活動，並於當天上午造訪一家生產前置鏡頭的供應商。

10月11日下午2時，蘋果執行董事長庫克來到廣州天環廣場Apple Store零...
10月11日下午2時，蘋果執行董事長庫克來到廣州天環廣場Apple Store零售店，並與攝影師潛光交流，引起果粉哄動。圖／取自廣州日報

精華 FAQ

  • 庫克以新任執行董事長身分首訪中國，與中國高層及地方官員會面，表達蘋果對中國市場的信心，也向外界釋放持續深耕中國、維持供應鏈與經貿合作的訊號。

  • 何立峰表示，歡迎包括蘋果在內的各國科技企業持續深化對華互利共贏合作，並希望落實兩國元首共識，建立基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係。

  • 庫克表示有意進一步擴大在廣東的業務布局，並就供應鏈協同、創新生態、智能製造、綠色製造與銷售渠道拓展等議題，與廣東有關城市及企業探討更多合作。

庫克 Tim Cook 國務院

上一則

泰查扣94套豪宅 、值1.8億美元 10中國人非法持地被捕

延伸閱讀

庫克訪廣州 現身零售店引起果粉哄動

庫克訪廣州 現身零售店引起果粉哄動
庫克卸任後中國行抵廣州 看i18 Pro拍「詠春」作品

庫克卸任後中國行抵廣州 看i18 Pro拍「詠春」作品
何立峰與歐盟貿易執委會面 稱中歐應持續對話妥處分歧

何立峰與歐盟貿易執委會面 稱中歐應持續對話妥處分歧
回擊中美脫鉤論？ APEC工商領導人峰會 美企報名最積極

回擊中美脫鉤論？ APEC工商領導人峰會 美企報名最積極

熱門新聞

大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

2026-10-06 11:30
明堂山景區「雲端天梯」海拔1400米，共有620級台階，遊客行走其上，腳下群山連綿，宛如漫步雲端，視覺效果震撼。(取材自大皖新聞)

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

2026-10-09 09:30
歐某某逼迫空姐下跪事件全網發酵，網傳他是某上市公司董事長。（取材自飯點資訊）

粗口逼東航空姐下跪犯眾怒 男乘客被起底是公司老董

2026-10-05 21:45
博主「小玥2米2」在今年8月18日已停更。（視頻截圖）

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

2026-10-12 01:40
被稱為天才少年的騰訊史上最年輕首席科學家姚順雨。圖／取自微博

廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相

2026-10-11 10:23
香港名媛蔡天鳳遇害時僅28歲。(取材自臉書)

蔡天鳳碎屍案蔡母作供：女兒17歲拍拖 鄺全家都花她的錢

2026-10-05 13:52

超人氣

更多 >
華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓
帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例

帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例
加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金

加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金
去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲
美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就