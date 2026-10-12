庫克卸任CEO首訪中 會何立峰盼深化美中經貿

圖為中國國務院副總理何立峰（左）於2025年3月23日庫克（右）。新華社資料照

AI摘要 文章摘要整理： 庫克以蘋果執行董事長身分訪中，先後會見何立峰與廣東官員，釋出深化合作與擴大布局訊號，凸顯蘋果看好中國市場及中美經貿穩定的重要性。

剛卸任蘋果公司執行長的庫克 （Tim Cook ）正以執行董事長新身分在中國進行訪問。據新華社報導，中國國務院 副總理何立峰12日會見庫克，歡迎蘋果等各國科技企業深化對華合作；庫克則表示，蘋果對在華長期發展充滿信心，將為推動美中經貿關係穩定健康發展貢獻力量。

新華社指出，何立峰12日下午在北京人民大會堂會見庫克。何立峰表示，落實好兩國元首共識，構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」，有利於兩國乃至全球經濟的穩定和發展，將為跨國企業提供穩定預期和良好經營環境。歡迎包括蘋果公司在內的各國科技企業持續深化對華互利共贏合作，共享中國式現代化發展機遇。

而在中方通稿中，庫克則表示，蘋果公司對在華長期發展充滿信心，將發揮工商界溝通橋梁作用，為推動美中經貿關係穩定健康發展貢獻更多力量。

庫克10日現身廣州，展開卸任執行長後首次中國行。除了與何立峰會面，庫克此行也在廣東與地方政府討論擴大合作。據廣東省政府消息，廣東省省長孟凡利11日在廣州會見庫克一行。

庫克感謝廣東省長期支持蘋果發展，並表示，廣東是全球重要的製造業中心，具備完整的產業鏈供應鏈、創新活力與消費市場，聚集大量蘋果供應鏈夥伴和生態開發者，對蘋果在中國的發展至關重要。他說，蘋果有意進一步擴大在廣東的業務布局，並就供應鏈協同、創新生態、智能製造與綠色製造、銷售渠道拓展等方面，與廣東有關城市及企業探討更多合作。

孟凡利則指，蘋果在生產、銷售及研發等方面，與廣東長期保持廣泛深入的合作。他歡迎蘋果與廣東各界加強對接，將更多創新產品、新興業務及研發平台布局於廣東，並稱廣東將持續擴大高水平對外開放，為包括蘋果在內的企業提供良好營商環境。

除與中國官員會面，庫克11日下午前往廣州天環廣場Apple Store零售店，吸引大批果粉到場，店內一度擠得水洩不通。庫克此行也探訪Apple天環廣場及珠江新城的團隊，並與中國的奧運選手蘇炳添喝早茶聊天、和思維導圖軟體Xmind的開發者交流，還欣賞中國藝術家陳粉丸的創作。此外，庫克也探班詠春短片拍攝，展示iPhone 18 Pro的低光攝影功能。

庫克今年9月卸任蘋果執行長，轉任董事會執行董事長。據悉，這是他第二次到廣州。2017年12月，《財富》全球論壇在廣州開幕，當時仍任蘋果執行長的庫克出席活動，並於當天上午造訪一家生產前置鏡頭的供應商。

10月11日下午2時，蘋果執行董事長庫克來到廣州天環廣場Apple Store零售店，並與攝影師潛光交流，引起果粉哄動。圖／取自廣州日報