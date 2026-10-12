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再造榮耀？華為傳推子品牌「星芒」補齊中端價位市場

記者黃雅慧／即時報導
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近期華為再傳將推子品牌星芒，或對標早年榮耀，但該消息仍未獲華為官方證實。路透
近期華為再傳將推子品牌星芒，或對標早年榮耀，但該消息仍未獲華為官方證實。路透

AI摘要

文章摘要整理：

市場傳出華為將以「星芒」切入中端手機市場，承接原本榮耀式定位；但官方尚未證實，相關商標已完成註冊。

有消息稱，華為被曝將推子品牌星芒，星芒定位或對標早年榮耀，主打中端性價比市場，將搭載麒麟8系自研晶片與原生鴻蒙系統，但不配備衛星通信等高端旗艦功能。但該消息還未獲華為官方證實。不過，天眼查顯示，華為技術有限公司已於2023年2月1日申請註冊「華為星芒」商標。

綜合北京商報、界面新聞報導，華為相關人士回應稱，請以官方信息為準；華為客服方面表示，「目前沒有覈實到相關信息，建議以公司後續公告為準。」

天眼查顯示，華為技術有限公司已申請註冊「華為星芒」商標，國際分類涵蓋09類-科學儀器、14類-珠寶鐘錶、35類-廣告銷售、42類-網站服務，註冊公告日期為2023年9月14日，目前商標狀態均為已註冊。

事實上，華為要推出新手機品牌傳聞早有之，據第一財經在2024年的報導稱，華為已註冊「星耀手機」品牌商標，定位中端手機市場，但上述消息並未獲得華為方面確認。天眼查顯示，華為技術有限公司在2023年申請註冊了「星耀手機」、「星耀版」等商標，國際分類為科學儀器。今年9月底，市場又有消息稱，華為手機板塊正醖釀新的子品牌「星耀」，同時，華為旗下的nova系列正從產品線向獨立子品牌方向演進。

目前的產品線來看，華為Mate、Pura系列主打高端，nova偏向線下，2000元左右線上性價比市場長期空缺。業界分析認為，華為需要一個與此前榮耀類似定位的品牌來承接這一走量市場。新子品牌的首要任務，就是補全價格段，奪回失去的中低端用戶基礎。

華為手機產品線此前採用華為和榮耀的雙品牌策略，其中榮耀品牌於2013年在內部獨立，它補齊了華為手機產品線中主打年輕人和性價比的空缺。不過，受到美國一波波制裁壓力，華為在2020年11月剝離子品牌榮耀手機，由深圳市智信新信息技術完成對榮耀品牌相關業務資產的全面收購。出售後，華為不再持有新榮耀公司的任何股份。

精華 FAQ

  • 消息指出，「星芒」將定位為中端性價比品牌，承接約2000元價位帶的走量需求，補足華為目前在中低端市場的空缺，吸引原本對價格較敏感的用戶。

  • 報導稱，星芒可能搭載麒麟8系自研晶片與原生鴻蒙系統，但不會配置衛星通信等高端旗艦功能，顯示其產品重心會放在成本與性價比。

  • 華為相關人士與客服都表示以官方公告為準，未核實到相關信息；不過天眼查顯示，華為已於2023年申請並註冊「華為星芒」商標，增加市場聯想。

華為

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