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蒙古國草原火逼近中國邊境 內蒙古逾2000人防堵火勢蔓延

記者張鈺琪／即時報導
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蒙古國近日發生草原大火，自9日起不斷向中國內蒙古邊境逼近，內蒙古已緊急調集200...
蒙古國近日發生草原大火，自9日起不斷向中國內蒙古邊境逼近，內蒙古已緊急調集2000餘名消防及地方撲火人員進行防堵。新華社

AI摘要

文章摘要整理：

蒙古國草原大火持續逼近中國內蒙古邊境，內蒙古已動員2000餘名消防與撲火人員布控防堵，截至11日晚間火勢尚未蔓延入境。

蒙古國近日發生草原大火，自9日起不斷向中國內蒙古邊境逼近，內蒙古已緊急調集2000餘名消防及地方撲火人員進行防堵。截至11日晚間9時，火災防堵任務仍在進行中，大火暫未蔓延入境。

新華社報導，10月9日下午1時許，蒙古國境內靠近內蒙古錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗邊境一線發生火情。受地形和風力影響，大火向錫林郭勒盟、興安盟邊境線逼近。

報導指，內蒙古迅速啟動應急響應，緊急調集消防救援機動隊伍以及地方撲火隊伍共計2000餘人，在邊境一線進行分段布控，重點採取攜裝巡護、以巡待撲的方式進行防堵。

據新京報，10日下午，有遊客稱，自駕途中發現內蒙古興安盟阿爾山市西北約45公里的中蒙邊境處燃起沖天火光，現場瀰漫大量煙氣，一路上有20多輛消防車從中國境內駛往邊境線。興安盟消防救援機動支隊工作人員表示，消防隊伍仍在邊境處開展防堵工作，氣象條件有利，火勢整體可控。

另據界面新聞報導，錫林郭勒盟融媒體中心9日發文指，當前正值秋季森林草原防火關鍵期，錫林郭勒盟已完成全盟邊境和林緣隔離帶開設任務，並加強跨區域聯合防治、聯合撲救，以及與蒙古國方面的聯防聯控。

此外，錫林浩特市林業和草原局11日發布公告，決定在重點區域有序開展防火清理（燒除）作業，範圍包括國道、省道及園區公路、鄉道沿線，以及林緣、草場周邊等重點風險區域。

精華 FAQ

  • 火情發生在蒙古國靠近內蒙古錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗的邊境一線，並受地形與風力影響，持續向錫林郭勒盟和興安盟邊境逼近。

  • 內蒙古已迅速啟動應急響應，緊急調集消防救援機動隊伍和地方撲火隊伍共2000餘人，在邊境一線分段布控，並以攜裝巡護、以巡待撲方式防堵。

  • 截至11日晚間9時，防堵任務仍在進行，大火暫未蔓延入境。相關單位表示氣象條件有利，火勢整體可控，並持續加強跨區域聯防聯控。

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