華為尊界煞車斷裂事件延燒…中官方擬整治「速成車」

中車企證實收到官方對煞車踏板調研問卷，業內認為或是受尊界V800煞車踏板影響。圖／都市現場

AI摘要 文章摘要整理： 尊界V800踏板斷裂事件引爆輿論後，中國工信部等4部門提出新規，要求強化汽車創新設計、極端場景測試與風險前置管理，遏止速成車亂象。

近期尊界V800煞車踏板斷裂輿論引發中國汽車安全疑慮，中國工信部等四部門10日發布關於進一步加強汽車產品創新設計和研發測試驗證有關管理工作的通知（徵求意見稿）。圍繞虛擬操縱件、門把手、新型人機交互系統、大角度座椅等方面提出具體測試驗證要求。業內認為新規是對中國車界速成車亂象做出表態。

速成車指的是為了搶佔市占，過度壓縮研發周期，刪減實車驗證流程而推出的車型的統稱。簡言之，就是為了拚上市速度，該做的安全檢測與實驗沒有按流程進行，讓消費者直接成了實驗鼠。

據技術指南，汽車生產企業應當將安全風險評估前置，在產品研發設計階段，對有關創新設計進行複雜工況、極端場景下的失效模式分析，充分識別潛在安全風險，評估不達標的創新設計，不得裝車應用等。

中國中汽協也隨即響應，表達堅決支持，並面向全行業發出倡議，全面提升中國汽車產品安全水準。並推動將安全評估、可靠性驗證、環境適應性測試貫穿產品設計研發全過程，從源頭防範化解產品安全風險，是統籌汽車產業創新發展與安全治理的重要舉措。

一段時間以來，中國汽車產業內捲，為了快速生產車輛搶攻市占，罔顧安全問題的「速成車」層出不窮。近期輿論廣泛關注尊界V800剎車踏板支架斷裂事件引起公眾熱議，中國官方不得不做出回應。

汽車行業平台「懂車帝」近期發布實測影片，3台全新尊界V800在100km/h至0緊急制動測試中，該車型剎車踏板支架皆發生物理斷裂，該實測影片發布後，迅速引發市場關注。但尊界表示自首批車輛交付以來，在用戶實際使用場景中，未發生制動踏板支架底座斷裂故障，但同時也稱「將進一步優化該部件設計」。

不過，尊界踏板事件觸發車企、社會大眾對於中國電動車安全的討論。多家車企高管自曬煞車組件以自清。中國官媒人民日報發聲痛批車企過度壓縮研發周期、以仿真測試代替真實路測的「速成車」現象。