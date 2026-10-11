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華為車風波 人民日報：剎車踏板絕不應出現斷裂

記者賴錦宏／即時報導
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華為超豪華新能源汽車「尊界V800」傳出在公開實測中，煞車踏板支架斷裂的嚴重安全...
華為超豪華新能源汽車「尊界V800」傳出在公開實測中，煞車踏板支架斷裂的嚴重安全事故。圖／取自搜狐汽車

AI摘要

文章摘要整理：

華為與江淮聯合打造的尊界V800傳出煞車踏板支架斷裂爭議後，人民日報強調汽車安全不可打折，並支持監管新規整治速成車亂象。

華為與江淮汽車聯合打造的超豪華新能源汽車品牌「尊界」旗艦款「尊界V800」近日傳出在公開實測中，工程塑料煞車踏板支架發生物理性斷裂的嚴重安全事故。對此，人民日報發文強調，汽車的剎車踏板絕不應該在駕駛中出現斷裂，呼籲中國汽車行業對「速成車」說不，強調安全才是中國汽車越跑越穩的底氣所在。

針對華為此次捲入剎車踏板支架斷裂爭議，人民日報客戶端11日發文稱，輿論對此事關注的焦點就是汽車尤其是速成新能源車的安全問題。文章指出，「儘管事件有待權威的調查結論，但有一點毋庸置疑：一輛汽車的剎車踏板，絕不應該在駕駛中出現『斷裂』！」

文章提到，中國工信部等四部門10日就汽車產品研發測試驗證技術要求徵求意見，圍繞虛擬操縱件、門把手、新型人機交互系統、大角度座椅等方面提出具體測試驗證要求。業內普遍認為，四部門發布的新規是對「速成車」說不。

文章形容，「速成車」即那些為了搶佔市場份額，過度壓縮研發週期，刪減實車驗證流程而推出的車型。速成車以「快」搶佔市場，卻在「缺」上埋下隱患，背後暴露的是流程缺位、驗證縮水。

文章以一家未具名的新能源車企為例，指出其新車門把手測試總計1萬次，僅2000次為實物測試，其餘8000次均通過仿真完成。文章還稱，有車企的實物測試佔比僅20%，其餘80%依賴仿真測試。文章指出，這類投機取巧最終在由消費者買單。

中國汽車市場競爭激烈，一些車企「不捲質量捲速度」。文章認為，這最終被證明：此路不通。追求上新速度的速成車無法在市場競爭中行得遠、跑得穩。

對於個別企業存在片面追求降低成本、忽視產品質量要求的問題，對於將未經充分測試驗證的技術或設計上車應用，帶來產品質量安全隱患的問題，中國監管部門上周六祭出重拳，將從汽車產品創新設計驗證測試源頭予以「糾偏」。

文章強調，保障安全是中國汽車最重要的功能。對於消費者而言，車輛可以不具備頂尖的加速性能或智能配置，但絕不能在關鍵時刻，在最基礎的安全問題上「掉鏈子」。

文章在結尾處提醒，中國新能源汽車產業近年來實現了跨越式發展，來之不易的產業生態、社會信任、消費者口碑，需要產業各方共同維護。「創新的腳步不會因為精益求精而變慢，安全才是中國汽車越跑越穩的底氣所在。」

精華 FAQ

  • 人民日報明確指出，汽車的剎車踏板絕不應在駕駛中出現斷裂，認為此事凸顯新能源車安全底線不可失守，並呼籲業界對速成車說不。

  • 所謂速成車，是指為搶佔市場而過度壓縮研發週期、刪減實車驗證流程的車型。文章認為這類做法會造成流程缺位、驗證縮水，埋下安全隱患。

  • 文章認為四部門針對虛擬操縱件、門把手等提出測試要求，是從源頭糾偏，提醒車企不能只拚速度不顧質量，安全才是中國汽車長期競爭力。

華為

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