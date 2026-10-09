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中監測：超強聖嬰現象已形成 秋末冬初達到峰值

記者陳宥菘／即時報導
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新華社9日報導，根據中國國家氣候中心監測，2026年9月已正式形成一次超強聖嬰事...
新華社9日報導，根據中國國家氣候中心監測，2026年9月已正式形成一次超強聖嬰事件。圖／取自中國國家氣候中心微信公眾號

AI摘要

文章摘要整理：

中國國家氣候中心指出，2026年9月已形成超強聖嬰事件，未來3個月赤道中東太平洋海溫仍將升高，並可能在秋末冬初創下有系統監測以來最強紀錄。

新華社9日報導，根據中國國家氣候中心監測，2026年9月已正式形成一次超強聖嬰事件。預計未來3個月，赤道中部、東部太平洋海面溫度將繼續升高，在秋末冬初達到峰值，此次聖嬰現象將成為有系統性監測以來最強的一次。

中國國家氣候中心首席預報員趙俊虎表示，今年5月以來，赤道中東太平洋進入聖嬰現象，5至9月關鍵區海溫指數呈現快速增暖持續趨勢。監測區海溫指數三個月滑動平均值已連續五個月超過0.5℃，其中7至9月滑動平均值超過2.5℃，達到「超強」事件標準。因此，9月正式形成一次超強「聖嬰」事件，類型為東部型，即海溫暖中心位於赤道東太平洋。

監測顯示，9月，赤道太平洋大部海面溫度較常年同期偏高，東太平洋暖水中心偏高3.0℃以上。9月監測區海溫指數為2.94℃，較8月上升0.35℃。最近三個月，即7至9月，監測區海溫指數平均值為2.54℃。

趙俊虎說，綜合中國國內外動力氣候模式和統計方法預測，預計未來三個月赤道中東太平洋海面溫度將繼續升高，在秋末冬初達到峰值，此次厄爾尼諾事件將成為有系統性監測以來最強厄爾尼諾事件。

聖嬰現象是指熱帶中東太平洋海域海水溫度異常偏高，可通過影響大氣環流，對全球部分地區的氣溫、降水產生顯著影響。當年中國整體會呈現暖冬。

香港經濟日報報導，美國芝加哥大學氣候影響實驗室9月底發表報告，指出今年「超級聖嬰現象」或發展為自1950年有紀錄以來最強一次，其引發的極端高溫，可能導致全球在明年2月前出現多達45.1萬宗超額死亡，受影響最嚴重的國家是奈及利亞、印尼、蘇丹、印度和巴西。除了高溫，聖嬰現象引發的乾旱與洪澇災害也會導致糧食減產。

精華 FAQ

  • 根據監測結果，2026年9月已正式形成一次超強聖嬰事件；其判定依據是海溫指數持續快速增暖，且多個月平均值已達超強事件標準。

  • 因為監測區海溫指數三個月滑動平均值已連續5個月超過0.5℃，其中7至9月平均更達2.54℃、超過2.5℃的超強標準，因此被列為超強事件。

  • 預計未來3個月海溫仍會升高，秋末冬初達峰值，可能成為最強紀錄之一；聖嬰也會影響大氣環流，導致部分地區暖冬、乾旱、洪澇與糧食減產。

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