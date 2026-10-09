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何立峰與歐盟貿易執委會面 稱中歐應持續對話妥處分歧

中央社台北9日電
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中國國務院副總理何立峰（右）9日在北京會見歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros S...
中國國務院副總理何立峰（右）9日在北京會見歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic，左）。美聯社

歐盟與中國貿易談判今天在北京結束。新華社報導，中國國務院副總理何立峰下午會見歐盟貿易執委塞夫柯維奇時表示，雙方應持續對話，妥處分歧，推動雙邊經貿關係健康穩定發展。

新華社報導，何立峰9日下午在北京會見塞夫柯維奇（Maros Sefcovic），雙方就中歐經貿關係交換意見。

何立峰表示，中方始終高度重視發展與歐盟經貿關係，願與歐方共同落實好雙方領導人達成的重要共識。雙方應充分發揮中歐貿易投資磋商機制作用，堅持穩定、平衡的中歐關鍵貿易夥伴關係新定位，持續對話，妥處分歧，推動雙邊經貿關係健康穩定發展。

報導稱，塞夫柯維奇表示，「中國是歐盟重要經貿合作夥伴，願持續推進貿易投資磋商，加強溝通、共促合作」。

中國商務部長王文濤8至9日與塞夫柯維奇在北京舉行中歐貿易投資磋商機制第二次例會。中國商務部9日晚間發表聯合聲明稱，雙方達成包含16項內容的成果共識清單，將繼續探討降低部分商品關稅的可能性，以及雙方以符合世貿組織規則的方式就混動汽車（油電混合動力汽車）貿易達成諒解。

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