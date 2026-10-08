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蜜雪冰城一年關6家香港分店 評論：中國品牌赴港為上市

中央社台北8日電
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中國手搖品牌蜜雪冰城今年在香港關閉6家店，僅剩下3家門市。中新社
中國手搖品牌蜜雪冰城今年在香港關閉6家店，僅剩下3家門市。中新社

AI摘要

文章摘要整理：

蜜雪冰城在香港擴張後今年關閉6店，僅餘3店；評論認為多個中國餐飲品牌攻港失利，主因是高成本，且不少品牌是為上市與宣傳而來。

中國手搖品牌蜜雪冰城今年在香港關閉6家店，僅剩下3家門市。評論指，許多中國餐飲品牌攻港後相繼折戟，主要與高成本有關，但有許多品牌赴港開店主要為上市造勢，上市後自然就會縮減規模。

香港經濟日報8日一篇評論指出，蜜雪冰城攻入香港市場近3年，最高峰時在港有9間分店，今年卻有6間店接連結束營業，包括位於旺角銀行中心的香港首間分店也已拆除招牌並搬走店內器材，正式結束營業。香港僅剩下3間分店。

評論指，蜜雪冰城並非個案，近幾年多個中國餐飲、茶飲及零食品牌攻港後相繼折戟。茶飲方面，包括主打手打檸檬茶的「檸季」及甜點店「fufuland」，位於將軍澳新都城的分店開業不到一年即雙雙結業，兩者位於沙田新城市廣場的分店更僅經營3個月便告終。

餐飲方面，有「排隊王」之稱的連鎖烤肉店「西塔老太太」，2023年攻港後尖沙咀首店開業不到一年即傳出欠租，將軍澳分店最終遭法院拍賣抵債，全面退出香港市場。此外，廣州老牌小吃店「咕嚕丸子屋」在港開業不到一年便求頂租，湘菜品牌「蘿蔔向南」更僅經營4個月便結業。

評論點出中國品牌在香港「水土不服」的核心原因在於香港與中國的成本結構存在根本差異。香港店租及人力成本遠高於中國，一間位於黃金地段的茶飲店月租可高達30萬港元（約3.8萬美元），餐飲業更長期面臨僱人困難與人力成本高昂問題。例如蜜雪冰城在中國「薄利多銷」模式，就難以在香港複製。

然而，評論指出，部分品牌進駐香港主要是為「打廣告」。蜜雪冰城進入香港市場近3年，其擴張期正好與公司籌備在港上市的時間線高度重疊。評論指，這種「左手開店、右手上市」的策略本質是「用香港市場練內功，用資本市場放大價值」。

評論說，蜜雪冰城當初在香港高調開店，以「雪王」IP在街頭進行移動式宣傳，很大程度上是為了在上市前營造聲勢，讓香港投資者直觀感受到品牌實力。如今任務結束，蜜雪自然縮減規模，降低虧損。類似配合上市宣傳的案例還有「茶百道」、「滬上阿姨」、「遇見小面」。

評論指，即使不是為上市鋪路，哪怕在香港只有1、2家分店，宣傳效果也有助帶動整體品牌在中國或海外的收入和形象提升，「所以落戶香港也不一定要在香港門店賺錢不可的」。

評論並預期，中國餐飲進入香港市場，將繼續呈現「有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場」的狀況。

精華 FAQ

  • 根據評論，蜜雪冰城攻港近3年後，今年已有6家店結業，連首間旺角分店也關閉，香港目前只剩下3家分店，規模明顯收縮。

  • 評論指出，核心原因是香港店租與人力成本遠高於中國，黃金地段月租可達30萬港元，餐飲業又常缺人，令主打薄利多銷的模式難以複製。

  • 評論認為，部分品牌進駐香港不只是為了賺店舖利潤，而是配合上市與品牌造勢，藉香港市場提升曝光、形象與估值，之後再按需要縮減規模。

香港 蜜雪冰城

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