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暗藏華東地區最大代孕機構遭爆 江蘇官方：開展調查

記者林宸誼／即時報導
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中國打拐志願者「上官正義」8日在微博上發文稱，在江蘇太倉陸渡鎮江南路1處別墅內臥...
中國打拐志願者「上官正義」8日在微博上發文稱，在江蘇太倉陸渡鎮江南路1處別墅內臥底近4個月，發現內設有代孕機構地下手術室、實驗室。(圖／取自上官正義微博)

AI摘要

文章摘要整理：

江蘇太倉被爆藏有非法代孕機構，舉報者稱其為華東地區最大地下手術室；官方已會同公安調查，對查實違規將依法處理。

中國江蘇太倉傳出疑藏有代孕機構，舉報者指經4個月臥底調查揭發，涉事代孕機構規模屬中國華東地區最大。江蘇省官方通報，已對太倉市一處非法代孕場所開展調查，將依法查處所存在的違規行為。

中國江蘇省太倉市衛生健康委員會8日在微信公號上通報，當天上午，網上反映該市1處房屋內疑似存在非法實施人類輔助生殖技術場所。太倉市衛健委已會同公安等部門第一時間開展現場核查工作。對核查中查實的違法違規問題，將依法依規處理。

浙江日報報業集團旗下新聞客戶端「潮新聞」報導，中國打拐志願者（打擊拐賣兒童、婦女的志工）「上官正義」8日在微博上發文稱，在江蘇太倉陸渡鎮江南路1處別墅內臥底近4個月，發現內設有代孕機構地下手術室、實驗室。並稱是華東地區最大代孕地下手術室。

上官正義稱，這個華東地區最大代孕地下手術室，承接江浙滬等地代孕機構的取卵、胚胎移植手術；每天上午5時多開始運作，8時前就完成全部手術；醫生麻醉師來自權威醫院。

上官正義表示，每天手術時基地外都有人有車放哨，運送客戶的車輛窗戶都是特殊處理，客戶也不准攜帶任何電子產品，上車前要搜身安檢。在此取卵移植的手術醫生為1男1女，他們每個月的工資都在人民幣25萬元左右。此處代孕機構地下手術室每月手術上百台。

上官正義續稱，他已在8日上午7時22分報警，衛健委人員1小時40分鐘後到。

武漢市和長沙市上月也通報，查封當地的非法代孕場所，逮捕涉案人員。

武漢市衛健委通報，市衛健委聯合公安等部門針對網路平台反映，該市武湖街道存在非法輔助生殖地下實驗室的問題，開展現場聯合核查處置工作，並已查封涉案場所，依法控制8名涉案人員。

長沙市岳麓區衛生健康局通報，接獲岳麓區天頂街道存在非法應用人類輔助生殖技術手術室舉報後，衛生健康部門聯合公安部門趕赴現場，查封涉案場所並控制6名涉案人員。

精華 FAQ

  • 太倉市衛健委已會同公安等部門第一時間到場核查，並表示對查實的違法違規問題將依法依規處理。官方目前重點是確認是否存在非法實施人類輔助生殖技術的行為。

  • 中國打拐志願者上官正義稱，他在太倉陸渡鎮一處別墅內臥底近4個月，發現內部設有代孕機構地下手術室與實驗室，並指其規模為華東地區最大。

  • 爆料指該場所承接江浙滬等地的取卵、胚胎移植手術，且每日清晨運作、有人車放哨、客戶需安檢搜身；醫生與麻醉師疑來自權威醫院，且每月手術量上百台。

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