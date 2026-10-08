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超驚嚇…買成都中古屋頂樓竟有座墳 挖開後發現7歲男童屍

記者林宸誼／即時報導
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四川成都一名女業主於2017年購入一間7樓頂層中古屋，8年來一直對外出租，直到今...
四川成都一名女業主於2017年購入一間7樓頂層中古屋，8年來一直對外出租，直到今年才發現竟有一座隱藏土墳，開挖後赫然發現部分人類屍骨，警方證實是一名病逝的7歲男童。極目新聞

AI摘要

文章摘要整理：

成都一名女業主買下頂樓中古屋後，8年來出租未察異狀，近日才驚見天台藏墳，挖開後確認為7歲男童遺骨，事件引發法律與管理責任爭議。

四川成都一名女業主於2017年購入一間7樓頂層中古屋，8年來一直對外出租，直到今年才發現竟有一座隱藏土墳，開挖後赫然發現部分人類屍骨，警方證實是一名病逝的7歲男童。

楚天都市報旗下客戶端「極目新聞」報導，李女士稱，她於2017年在金堂縣購買了一套中古屋，位於7樓頂樓，用於出租。10月4日她才從鄰居口中得知，房屋頂樓天台上，也就是她客廳樓板正上方，竟然有一座墳。

開挖後墳裡是一名病逝的7歲男童，於2009年9月被埋在此處，生前就住在這個院落。目前，警方已取走屍骨作進一步鑑定。

李女士認為，當初購買中古屋時，原房主隱瞞了樓頂有墳這一資訊，對房屋造成一定影響。她希望找到原房主並承擔一定責任，但目前聯繫不上原房主。

北京策略（南京）律師事務所合夥人朱雪表示，根據「殯葬管理條例」，禁止在非公墓區域埋葬遺體，樓棟房頂屬於全體業主共有，任何個人無權私自佔用建墳。

朱雪指出，在樓頂建墳的舉動，侵犯了該社區全體業主的居住安寧權益。另外，物業公司對社區公共區域負有管理職責，樓頂長期存在墳墓而未被發現和處理，物業公司存在管理疏漏。

精華 FAQ

  • 李女士於2017年在四川成都金堂縣購買7樓頂樓中古屋並出租，直到今年10月4日才從鄰居口中得知，客廳樓板正上方的天台竟隱藏一座土墳。

  • 開挖後，墳內發現部分人類屍骨，警方證實死者是一名病逝的7歲男童，且該童早在2009年9月就被埋於此處，目前屍骨已被警方帶走鑑定。

  • 律師表示，依殯葬管理條例，非公墓區域不得埋葬遺體，樓頂又屬全體業主共有，私自建墳侵害住戶安寧權益；物業若長期未發現處理，也可能有管理疏漏。

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