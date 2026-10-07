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南京大屠殺倖存者郭秀蘭辭世 登記在冊僅剩20人在世

記者張鈺琪／即時報導
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9月3日，中國民眾走進侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館。中新社
9月3日，中國民眾走進侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館。中新社

AI摘要

文章摘要整理：

南京大屠殺倖存者郭秀蘭7日上午在家中辭世，享年94歲；她曾回憶5歲時目睹日軍掃射防空洞、家人罹難，使在世倖存者降至20人。

據侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館消息，南京大屠殺倖存者郭秀蘭於7日上午10時左右在家中辭世，享年94歲。截至目前，登記在冊的在世南京大屠殺倖存者僅剩20位。

央視新聞報導，郭秀蘭出生於1932年10月8日。1937年日軍侵占南京時，她年僅5歲。

郭秀蘭生前回憶，有一天上午約9、10點鐘突然來了3個日本兵。巷子裡的人四處躲藏，父母帶著他們3個姊妹和百十個鄰居，一起躲在現張龍橋附近的防空洞裡。

她說小孩的哭聲引起日本兵的注意，他們循著聲音找到防空洞，站在洞口用機槍對洞內掃射。

郭秀蘭回憶，「大概過了半個小時，洞裡安靜下來，我趴在地上一動也不敢動。3個日本兵看沒有動靜了才走。這時候我才知道，我父母和小妹都被日軍打死了。小妹死在媽媽懷裡。爸爸把媽媽摟在懷裡。」

1937年12月，日軍攻陷南京後發生南京大屠殺。央視此前報導，2025年底登記在冊的南京大屠殺在世倖存者僅剩24位，平均年齡已達95歲。

另據新華社，2026年1月1日，95歲的潘巧英辭世，人數降至23人；隔日，96歲的徐德明辭世，降至22人；3月18日，101歲的關舜華辭世後，在世倖存者僅剩21人。此次郭秀蘭辭世後，登記在冊的在世倖存者減至20人。

精華 FAQ

  • 據紀念館消息，郭秀蘭於7日上午10時左右在家中辭世，享年94歲。她是南京大屠殺登記在冊倖存者之一，離世後使在世人數再度減少。

  • 她回憶，日軍找到她們躲藏的防空洞後，以機槍朝洞內掃射，持續約半小時。等日本兵離開時，她才發現父母和小妹都已被打死。

  • 在郭秀蘭辭世前，登記在冊的南京大屠殺在世倖存者已因多次離世而降至21人；她離世後，最新人數減為20人，平均年齡也相當高。

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