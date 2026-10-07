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俄羅斯疑出現肺鼠疫感染死亡 中外交部回應了

記者潘維庭／即時報導
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中國外交部發言人郭嘉昆。路透資料照
中國外交部發言人郭嘉昆。路透資料照

AI摘要

文章摘要整理：

俄羅斯傳出疑似肺鼠疫感染死亡案例，外界關切跨境風險；中國外交部稱中俄在傳染病防控上持續合作，WHO則評估境外擴散風險很低。

俄羅斯出現疑似肺鼠疫病例，美國總統川普表示願向俄方提供協助。中國外交部發言人郭嘉昆6日被問到此事時僅表示，中俄雙方在包括鼠疫在內的傳染病防控領域，保持密切交流合作。

據陸媒環球網，美國國家廣播公司（NBC）記者提問，據報導，俄羅斯伊爾庫茨克地區研究所的1名工作人員疑似感染肺鼠疫後身亡。美國國務院稱，正在密切監測這一情況。「俄羅斯政府是否同中國政府和專家建立聯絡，探討可能的合作以應對這一問題？」

郭嘉昆則回應，中俄雙方在包括鼠疫在內的傳染病防控領域保持密切交流合作。

俄羅斯當地媒體報導，9月下旬，西伯利亞及遠東地區伊爾庫次克鼠疫防治研究所1名女性工作人員，打破1只裝有肺鼠疫病原體的試管，據稱幾天後出現症狀、病逝於附近1家醫院，當局對區域內5家醫院實施隔離，有約200人接受醫學監測。

世界衛生組織（WHO）表示，俄羅斯出現疑似肺鼠疫病例，經調查後認為，這起疑似案例對俄國境外的風險「非常低」。世衛表示已就這起事件與俄方保持聯繫，目前正釐清這名女員工的死因。

我疾管署發言人林明誠6日表示，已透過國際衛生條例機制詢問相關事件、持續監測國內外疫情，在機場、港埠將加強發燒篩檢及檢疫措施。

精華 FAQ

  • 報導指伊爾庫次克鼠疫防治研究所1名女性工作人員，疑似因接觸肺鼠疫病原體後出現症狀並死亡，當地並對5家醫院隔離，約200人接受監測。

  • 外交部發言人郭嘉昆表示，中俄雙方在包括鼠疫在內的傳染病防控領域，長期保持密切交流合作，並未透露是否另有具體協作細節。

  • WHO認為這起疑似案例對俄國境外風險非常低，並持續與俄方聯繫釐清死因；台灣疾管署則已透過國際衛生條例詢問，並加強機場與港埠篩檢。

俄羅斯 川普 俄國

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