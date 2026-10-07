俄總統助理帕特魯舍夫8日起訪中 將與王毅會談

2023年2月，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅（左），在莫斯科會晤俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 俄總統助理帕特魯舍夫10月8日至13日訪中，將與王毅會談；此行也凸顯中俄在北極航道、海事與戰略安全合作的持續推進。

據中國外交部網站，該部發言人7日下午宣布，俄羅斯 總統助理、海事委員會主席帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）將於10月8日至13日訪問中國，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅 將與其會談交流。

路透之前報導，帕特魯舍夫是俄羅斯總統普亭 的盟友，曾於2008年至2024年擔任俄羅斯聯邦安全會議秘書長達16年。他也曾出任俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長，並參與制定克里姆林宮的國家安全戰略。2024年5月，普亭在政府改組中將他調任總統助理，負責監督造船事務；同年8月，帕特魯舍夫出任新成立的俄羅斯海事委員會主席。

路透指，俄羅斯海事委員會負責俄羅斯海上政策、軍事艦隊發展，以及維護俄羅斯在北極的利益。中俄近年也持續推進北極航道合作。

據中國交通運輸部，今年8月27日，中俄總理定期會晤委員會北極航道合作分委會舉行第3次會議。中國交通運輸部部長劉偉表示，希望雙方深化北極航道全方位、多層次、立體化合作，擴大航運規模、保障航行安全，持續提升北極航道競爭力。

據中國外交部，王毅與帕特魯舍夫2023年曾至少3度公開會面。2月21日，2人在莫斯科舉行中俄戰略安全磋商機制雙方牽頭人會晤；7月24日，又在南非約翰尼斯堡會面；9月19日，兩人在莫斯科共同主持中俄第18輪戰略安全磋商，雙方圍繞深化兩國戰略協作等廣泛議題深入交換意見。