央視紀錄片揭緬北魏家殺人祭天 結拜電詐園金主

福建省泉州南安市公安局刑偵大隊大隊長黃源鋒稱，死者的頭骨有7個彈孔。（央視新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 央視紀錄片揭露緬北魏氏家族勾結軍政與武裝力量操控電詐園區，並涉及殺人祭天、槍決反抗者與掃射逃人等罪行，案件正由中方依法追訴。

由公安部與中央廣播電視總台聯合攝製的紀錄片「緬北電詐覆滅紀實」播出第二集「犁庭掃穴」，深入揭露緬北「四大家族」之一魏氏家族，利用軍政勢力及武裝暴力管控電詐園區的罪行，包括隨機挑選陌生人「殺人祭天」、槍決不服從者以及使用AK47步槍近距離掃射出逃人員，駭人聽聞。

紀錄片顯示，魏家早在15年前便在果敢政界與軍界布局。二子魏超仁曾任緬甸 聯邦議會議員，三子魏懷仁則掌控軍權，成為當地核心掌權者之一。為延續家族對武裝力量的控制，魏懷仁培養其外甥陳大衛作為家族第二代成員，使其進入監察委員會並監管果敢地區邊防軍，完成「政治鋪路」。

魏家一方面以官方身分領取俸祿、承擔邊境安全名義，另一方面將邊防部隊與私人武裝綑綁，率先「創立」對電詐園區實施武裝暴力管控的模式，與各園區金主合作提供庇護並收取暴利。

為向名下園區金主展示合作「誠意」並增添儀式感，陳大衛竟與金主結拜兄弟時「殺人祭天」。陳大衛被捕後坦言，殺人祭天是為了「立投名狀，比較獨特」，至於如何物色對象，他表示：「我讓手下找個陌生人，隨便哪裡找。」

紀錄片揭露，不幸被選中的中國籍受害人馬某德，當時僅因不服園區管教正被關押禁閉，卻被陳大衛隨機推向「祭天台」開槍殺害。面對民警盤問打死活人有何感受時，陳大衛冷血回應：「需要有什麼感受嗎？沒什麼感受」。

此外，陳大衛曾因與其他園區金主發生糾紛而心懷不滿。2022年下半年，其手下當街抓獲該金主的一名手下並關押於治安隊。一個月後，陳大衛下令將拒不示弱的被害人槍決。福建省泉州南安市公安局刑偵大隊大隊長黃源鋒受訪時形容現場慘狀：「死者的頭骨有七個彈孔，呈跪姿、面朝下、雙手被反綁，簡直就是被亂槍打死。」

暴力管控下，20多名不堪忍受的中國籍電詐人員於2023年8月5日集體出逃，卻遭到園區緬籍武裝人員攔截並開槍掃射。大連市公安局二級高級警長徐廣表示，武裝人員「近距離用AK47連發射擊，有的電詐人員身體已經都被打折了」，該起槍擊案共造成六死八傷。

隨著中緬執法安全合作推進，2024年1月至7月間，現場開槍掩埋屍體的六名緬籍武裝人員及園區金主林劍相繼落網；魏懷仁等10名嫌犯於同年1月30日移交中國，陳大衛等20人亦於9月29日被移交。今年5月，泉州市中級人民法院一審開庭審理魏懷仁犯罪集團案，檢方指控該集團詐騙數額超24億元人民幣，陳大衛等故意殺人致兩名中國公民死亡，等待法律嚴懲。