福建動物園賣活雞餵老虎、獅子挨轟殘忍 工作人員：來就是為了玩啊

福建福清有動物園提供猛獸撕咬活雞表演，場面血腥暴力。（取材自澎湃新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 福建福清永鴻野生動物世界因國慶期間公開販售活雞餵猛獸遭批殘忍，主管機關介入後，園方已停止並下架相關互動項目。

福建福清永鴻野生動物世界因在十一長假期間推出「活雞投餵」猛獸項目，引發現場許多帶著孩童的遊客反映「太殘忍」，福清市自然資源和規畫局6日派員赴現場核查。涉事動物園目前已全面下架猛獸區的三處活體投餵互動項目，改為後場內部操作，不在遊客觀賞視野內展示。

澎湃新聞報導，這項爭議項目收費為一隻活雞60元人民幣，工作人員會將活雞綁上繩索伸進東北虎、獅子與狼區，藉由收放繩索讓猛獸反覆躍起撲食。在十一黃金周期間，現場不少家長目睹活雞遭猛獸撕咬掙扎的血腥場面，連忙帶著孩子快步離開。許多遊客直言殘忍，工作人員竟回應，「什麼叫殘忍，來就是為了玩啊」，並向遊客稱「餵活雞比較刺激」。

報導刊出後引起當地政府重視，這家動物園隨即停止這個付費項目。

現場工作人員透露，東北虎區每天能賣出十幾二十隻活雞，甚至因動物園自己養的雞不夠用而需向外採購。對於檢疫疑慮，管理員則強調「都是經過消毒的」。然而，園區海報一方面印著「您手中零食，是我致命毒藥」勸導購買專用飼料，一方面又以卡通圖案宣傳20元一次的萌寵互動與60元一隻的活雞投餵，形成巨大反差。

許多網友對此表達強烈不滿，認為在大量未成年人聚集的現場進行此類展示極不妥當，「這不是科普，這是血腥虐殺」、「對小孩的心理影響太糟糕了」。北京律師夏穎也指出，國家明文規定不應在遊客視線範圍內投食活體動物，此舉容易造成動物應激，不利於動物福利保障，更可能向未成年群體傳遞錯誤的野生動物保護觀念與生命認知。

公開資料顯示，福建永鴻野生動物世界為一家民營動物園，宣稱以野生動物科普教育、觀賞與展示為主。主管機關強調，該園已承認科普展示方式存在明顯短板，未來將全面下架涉事項目，以保障動物福利與公眾參觀體驗。