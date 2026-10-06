我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

康乃爾性侵案通話曝光 韓裔生曾有悔意：抱歉你遭圍攻

「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕

日經調查：中國第3季GDP估增4.4% 低於全年目標下限

中央社台北6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國今年第3季國內生產毛額（GDP）的預測平均值為年增4.4%。（歐新社）
中國今年第3季國內生產毛額（GDP）的預測平均值為年增4.4%。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

日經調查顯示，中國第3季GDP預估年增4.4%，雖略優於第2季，但仍低於全年目標下限；多數經濟學家認為，政府將以財政支出與貨幣寬鬆支撐成長。

日本經濟新聞社調查顯示，中國今年第3季國內生產毛額（GDP）的預測平均值為年增4.4%。不過多數經濟學家仍認為，中國政府將通過財政支出和貨幣寬鬆政策守住4.5%的全年成長目標下限。

據日經中文網6日報導，日本經濟新聞社和日經QUICK新聞針對負責中國經濟的經濟學家進行書面調查，得到28人的回覆。經濟學家預測今年第3季中國GDP成長率區間為年增4.0%至4.8%，預測平均值為4.4%，小幅高於第2季的實際成長率4.3%，但預計將連續2個季度低於中國全年經濟成長目標4.5%至5.0%的下限。

報導引述英國資產管理公司Baillie Gifford全球債券主管葛瑞格（Sally Greig）指出，7至9月中國「內需減速幅度超出預期」。8月社會消費品零售總額年增0.4%，增速低於7月的0.6%。家電等以舊換新政策的效果正在減弱。

報導還引述荷蘭國際集團（ING）首席中國經濟學家宋林表示，房地產市場低迷影響消費和投資意願，成為拖累經濟的最大因素。並認為住宅庫存仍處於高位，投資復甦還需要時間。

今年前8個月，中國新建住宅銷售面積年減13.0%，降幅較前7個月的12.7%進一步擴大。新建住宅價格也尚未止跌。在中國，房地產被認為占家庭資產的6至7成，房地產市場低迷仍拖累消費等內需。

本次調查對中國全年經濟成長率預期未見明顯下修，2026年的預測平均值為4.6%，與3個月前的調查持平，多數經濟學家認為，中國政府將通過財政支出和貨幣寬鬆政策守住4.5%的全年成長目標下限。

報導指出，中國財政部等部門於9月29日推出刺激住房需求的措施，針對首次購房者，有條件補貼貸款利息。預計今後政府還將進一步加強政策應對。

瑞穗銀行（中國）主任研究員伊藤秀樹表示，如果沒有追加經濟刺激措施，中國全年經濟成長率將僅為4.3%。他預計，為避免經濟成長率低於預期，政府將提前發行地方政府基礎設施專項債，採取增加基礎設施投資等措施。

摩根大通中國首席經濟學家兼大中華區經濟研究主管朱鋒預計，中國人民銀行（中國央行）將在10至12月通過降息提振投資和需求。他認為，在經濟景氣放緩的情況下，很有可能在較早階段採取貨幣寬鬆措施。

調查還顯示，有許多經濟學家提到了經濟兩極分化與就業壓力問題。隨著半導體、AI等高科技產業不斷發展，可能使好處集中於特定企業與勞動者，導致差距進一步擴大；無人機與AI機器人的發展也可能奪走部分工作機會。

此外，多數觀點認為，人民幣兌美元匯率將緩慢升值。經濟學家預計2026年底人民幣匯率將為1美元兌6.68元人民幣，較上次調查預估的6.73元升值。預計到2027年末，將進一步升值至1美元兌6.58元人民幣。

精華 FAQ

  • 調查顯示，28位受訪經濟學家對中國第3季GDP成長率的平均預測為年增4.4%，區間介於4.0%至4.8%，略高於第2季實際的4.3%。

  • 因為8月零售銷售增速放緩，家電以舊換新效果減弱，加上房地產市場低迷影響消費與投資意願；前8個月新建住宅銷售面積年減13.0%，壓力仍大。

  • 多數人認為中國會透過財政支出、地方債與降息等措施守住4.5%的全年目標下限；部分經濟學家甚至預期，若無追加刺激，全年成長率恐只有4.3%。

房地產 日本

上一則

中國經濟發展 學者：可能走向「蘇聯特色的日本化」

下一則

東航空姐下跪事件 中國航協籲依法維護乘務權益

延伸閱讀

直追台灣 越南Q3 GDP成長9.95%創四年來最佳

直追台灣 越南Q3 GDP成長9.95%創四年來最佳
中國製造業PMI升至50.1 重返擴張

中國製造業PMI升至50.1 重返擴張
升值可期 人民幣兌美元年底上看6.5

升值可期 人民幣兌美元年底上看6.5
下修全球GDP增幅至3% OECD：明年通膨加溫 經濟有壓

下修全球GDP增幅至3% OECD：明年通膨加溫 經濟有壓

熱門新聞

王英是一名鳥類生態攝影師，走遍30多國拍下1200種鳥，如今67歲還準備再出發。(取材自YNTV2都市條形碼）

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

2026-10-03 06:30
薄瓜瓜與妻子許惠瑜連袂出席牛津大學20週年校友聚會。擷自薄瓜瓜X

薄瓜瓜罕曬夫妻同框照 許惠瑜隨夫赴牛津20周年校友會 氣質吸睛

2026-09-30 00:40
中國大陸國家主席習近平（左）與第一夫人彭麗媛（右）23日搭乘專機抵達華府，展開對美國國是訪問。（美聯社）

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人

2026-09-30 03:43
台灣海巡署雲林艦對中國籍金鯊漁船射水砲驅離。記者林保光／翻攝

中漁船違法遭台海巡水砲驅離 國台辦：後果台方自負

2026-10-02 12:08
微博中國十一黃金周期間，大批中國遊客分赴海外旅遊，從熱門城市到小眾景點都可見中國遊客身影。（取材自微博）

「黃金周」效應外溢 中遊客攻占義大利公車 被動式逃票

2026-10-03 09:30
美國總統川普與中國國家主席習近平9月24日在白宮橢圓辦公室會面。(美聯社)

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

2026-10-03 08:40

超人氣

更多 >
黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質
「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友
被控中共間諜的華裔女房仲 曾生活愜意小資 南加大畢業

被控中共間諜的華裔女房仲 曾生活愜意小資 南加大畢業
誰是美國最有錢移民？台灣11人上榜第二多 王文祥、孫大衛均在列

誰是美國最有錢移民？台灣11人上榜第二多 王文祥、孫大衛均在列
被控間諜華女房仲用公設律師 法官：收入太高不達標

被控間諜華女房仲用公設律師 法官：收入太高不達標