日經調查：中國第3季GDP估增4.4% 低於全年目標下限

中國今年第3季國內生產毛額（GDP）的預測平均值為年增4.4%。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 日經調查顯示，中國第3季GDP預估年增4.4%，雖略優於第2季，但仍低於全年目標下限；多數經濟學家認為，政府將以財政支出與貨幣寬鬆支撐成長。

日本 經濟新聞社調查顯示，中國今年第3季國內生產毛額（GDP）的預測平均值為年增4.4%。不過多數經濟學家仍認為，中國政府將通過財政支出和貨幣寬鬆政策守住4.5%的全年成長目標下限。

據日經中文網6日報導，日本經濟新聞社和日經QUICK新聞針對負責中國經濟的經濟學家進行書面調查，得到28人的回覆。經濟學家預測今年第3季中國GDP成長率區間為年增4.0%至4.8%，預測平均值為4.4%，小幅高於第2季的實際成長率4.3%，但預計將連續2個季度低於中國全年經濟成長目標4.5%至5.0%的下限。

報導引述英國資產管理公司Baillie Gifford全球債券主管葛瑞格（Sally Greig）指出，7至9月中國「內需減速幅度超出預期」。8月社會消費品零售總額年增0.4%，增速低於7月的0.6%。家電等以舊換新政策的效果正在減弱。

報導還引述荷蘭國際集團（ING）首席中國經濟學家宋林表示，房地產 市場低迷影響消費和投資意願，成為拖累經濟的最大因素。並認為住宅庫存仍處於高位，投資復甦還需要時間。

今年前8個月，中國新建住宅銷售面積年減13.0%，降幅較前7個月的12.7%進一步擴大。新建住宅價格也尚未止跌。在中國，房地產被認為占家庭資產的6至7成，房地產市場低迷仍拖累消費等內需。

本次調查對中國全年經濟成長率預期未見明顯下修，2026年的預測平均值為4.6%，與3個月前的調查持平，多數經濟學家認為，中國政府將通過財政支出和貨幣寬鬆政策守住4.5%的全年成長目標下限。

報導指出，中國財政部等部門於9月29日推出刺激住房需求的措施，針對首次購房者，有條件補貼貸款利息。預計今後政府還將進一步加強政策應對。

瑞穗銀行（中國）主任研究員伊藤秀樹表示，如果沒有追加經濟刺激措施，中國全年經濟成長率將僅為4.3%。他預計，為避免經濟成長率低於預期，政府將提前發行地方政府基礎設施專項債，採取增加基礎設施投資等措施。

摩根大通中國首席經濟學家兼大中華區經濟研究主管朱鋒預計，中國人民銀行（中國央行）將在10至12月通過降息提振投資和需求。他認為，在經濟景氣放緩的情況下，很有可能在較早階段採取貨幣寬鬆措施。

調查還顯示，有許多經濟學家提到了經濟兩極分化與就業壓力問題。隨著半導體、AI等高科技產業不斷發展，可能使好處集中於特定企業與勞動者，導致差距進一步擴大；無人機與AI機器人的發展也可能奪走部分工作機會。

此外，多數觀點認為，人民幣兌美元匯率將緩慢升值。經濟學家預計2026年底人民幣匯率將為1美元兌6.68元人民幣，較上次調查預估的6.73元升值。預計到2027年末，將進一步升值至1美元兌6.58元人民幣。