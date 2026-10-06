中國經濟發展 學者：可能走向「蘇聯特色的日本化」

中華經濟研究院第一研究所研究員劉孟俊以「中國經濟在換軌？十五五開局下的成長、科技與安全」為題進行專題演講。(中央社)

AI摘要 文章摘要整理： 劉孟俊指出，中國十五五到中共21大期間，經濟更可能走向安全導向下的「蘇聯特色的日本化」，而非順利再平衡。

中華經濟研究院第一研究所研究員劉孟俊今天在一場演講中表示，從十五五規劃到中共 21大，推估中國經濟走向「蘇聯特色的日本 化」的機率較「中速成長的再平衡軌道」來得高。

政治大學國際關係研究中心今天舉辦兵推學院系列演講，劉孟俊以「中國經濟在換軌？十五五開局下的成長、科技與安全」為題進行專題演講。

劉孟俊指出，十五五期間（2026至2030年）中國經濟轉型的核心約束不在成長動能不足或外部封鎖，主要在於「安全優先」的制度安排。中國現有內需不足、產能外溢、外部反制等情況，同時要求強化科技自主，導致資源更集中、國家介入更深。

從十五五期間到中共21大，劉孟俊點出，檢視中國經濟是否觸底反彈回升有3項指標可觀察，分別為投資缺口是否持續收斂、消費在GDP占比是否結構性提升、產能利用率是否持續回升，這些指標改善情況將可推估中國經濟走向軌道。

軌道情境一「中速成長的再平衡軌道」所指為，在維持政權穩定前提下，逐步釋放市場機制、強化產權保障、提高家計部門收入占比；軌道情境二「蘇聯特色的日本化」為安全導向持續壓縮市場功能，形成「高控制、低效率」長期停滯格局。

劉孟俊認為中國經濟走往「蘇聯特色的日本化」的機率相對高很多。

他說，以中國中長期經濟狀況與當年日本房地產泡沫化比較，兩者都有房地產泡沫、殭屍企業、人口老化等問題。不過中國目前人均GDP、國民所得均不若當年的日本，對於房地產泡沫化後承受力遠低於日本；中國經濟除了日本化外，又帶有蘇聯社會主義元素，政府的干預性、指導性強。

他強調，中共以安全優先為考量，投資布局也偏向特定產業，失業問題恐難以改善，尤其是作為消費主力的年輕人的失業情況。失業左右民眾的收入與消費，當社會就業不穩定時，消費難以被驅動出來，也很難使消費在GDP占比有所提升，「所以說，看起來目前來講，走向情境二的機會相對高很多」。