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涉監視賴清德兒子 華女在機場被FBI逮捕⋯今日5件事

外州公民生學費高於無證生 司法部提告德拉瓦大學

賴清德之子遭監視 中國外交部發言人：我不了解情況

記者張鈺琪／即時報導
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中國外交部發言人郭嘉昆。(路透)
中國外交部發言人郭嘉昆。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

美國FBI指稱中國涉指示監視賴清德之子，中國外交部僅稱不了解情況，並再度反對所謂中國間諜炒作，同時重申台灣問題屬中國內政、反對美國對台軍售。

美國聯邦調查局（FBI）近日破獲中國涉對賴清德兒子進行非法監控，中國外交部6日晚間回應稱，「我不了解你提到的情況」，並表示中方一貫反對炒作所謂「中國間諜」對華污蔑抹黑。

據中國外交部官網消息，中國外交部發言人郭嘉昆6日答記者問。外媒詢問，4日美國聯邦調查局稱逮捕一名居住在加州的美國女性，此人涉嫌在中國官員授意下監視賴清德之子。中方對此有何評論？

郭嘉昆僅回應，「我不了解你提到的情況」。中方一貫反對炒作所謂「中國間諜」對華污蔑抹黑。

此前，哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，美國聯邦調查局（FBI）4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲美籍華裔房地產經紀人張婉瑩（Wanying Heather Zhang，譯音）。

她涉嫌受中國政府指示，監視台總統賴清德之子賴廷與及其家人，並拍攝住家、車輛等資訊，被控未依法登記卻充當外國政府代理人。執法人員消息人士稱，張婉瑩與同夥去年曾前往西雅圖，監視賴廷與。

針對台海議題，外媒詢問，美國官員認為中國在2028年前「入侵」台灣的可能性正變得越來越低。外交部對此有何回應？

郭嘉昆表示，台灣問題是中國內政，解決台灣問題完全是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。美方應落實中美元首會晤重要共識，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重處理台灣問題。

此外，外媒還詢問，台灣近日接收了自美國採購的兩架F-16V戰鬥機，並計畫今年內再接收64架。請問外交部對此有何回應？

郭嘉昆稱，「中方堅決反對美國向中國台灣地區出售武器的立場是一貫、明確的。」

精華 FAQ

  • FBI稱逮捕一名居住在加州的美籍華裔女子，疑受中國政府指示監視賴清德之子賴廷與及其家人，並拍攝住處與車輛資訊，涉嫌未登記即充當外國代理人。

  • 中國外交部發言人郭嘉昆表示「我不了解你提到的情況」，並重申中方一貫反對炒作所謂「中國間諜」議題，認為相關說法是在對中國進行污蔑抹黑。

  • 郭嘉昆強調台灣問題是中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，不容外部干涉；同時表示中方堅決反對美國向中國台灣地區出售武器，立場一貫且明確。

賴清德 間諜 FBI

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