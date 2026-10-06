中國重慶盜礦案 釀7死涉案21人被捕

中國重慶警方通報，當地發生一起盜礦案造成7人死亡，涉案21人被捕。初步調查，死者是因盜礦時因降雨引發礦洞突發漲水溺亡。

中國重慶市酉陽土家族苗族自治縣公安局5日在官方微博 帳號上發布警情通報。通報指出，公安局3日接民眾報警，指有人在酉陽縣與秀山縣交界處一封閉廢棄礦洞失聯。

根據通報，在人員搜尋過程中，酉陽公安機關及時查獲一起違法盜礦案件，現已將21名盜礦人員抓獲。在該封閉廢棄礦洞內發現7名死者，初步調查是盜礦時因降雨引發礦洞突發漲水溺亡。

重慶警方稱，案件目前正在進一步偵辦中，將依法嚴肅追究相關人員責任。

澎湃新聞報導指出，涉事礦洞疑似為一處廢棄多年的汞礦，地點位於酉陽縣龍潭鎮的大山裡。根據當地氣象局消息，2日晚間6時至3日上午8時，酉陽有雷陣雨，雨量普遍中到暴雨，局地大暴雨。

公開資料顯示，酉陽汞礦儲量大、易選易冶、品位高，為全國稀有，主要產於龍潭江口、板溪山羊等地，成規模開採朱砂、冶煉水銀已有上千年歷史。

目前，酉陽根據礦產資源規劃依法關閉整合了一批破壞資源、污染環境、布局不合理以及不符合安全生產條件的礦山，汞礦已全部關閉。