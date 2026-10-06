蔡天鳳被碎屍 烹煮驚悚細節曝光「2鍋湯」驗出頭顱、碎肉

香港名媛蔡天鳳慘遭殺害。圖／摘自IG

AI摘要 文章摘要整理： 蔡天鳳遭殺害肢解案在香港高院開審，控方指涉案者事前部署，並在村屋內發現裝有遺體殘骸的2鍋湯，案件疑與豪宅產權爭議有關。

香港 名媛蔡天鳳 2023年遭殺害肢解案近日在高等法院開審，控方在庭上揭露案發經過及調查細節，驚悚內幕再度受到關注。涉案前夫鄺港智、前公公鄺球及前大伯鄺港傑均被控謀殺等罪名，控方指案件疑涉及一棟價值逾6000萬港元（約765萬美元）的豪宅產權爭議。

警方2023年2月24日搜查大埔龍尾村一間村屋時，在屋內爐具上發現兩個湯鍋。控方透露，其中一個大湯鍋內發現被砍斷的頭顱及身體組織，另一個湯鍋則有5塊碎肉及3束頭髮，兩鍋均混有紅、白蘿蔔一同烹煮。現場另外找到一個底部沾有血跡、裝有切碎蘿蔔的膠袋。

政府化驗所其後對蔡天鳳的肌肉組織進行毒理分析，結果未發現藥物或毒品反應。控方因此指出，從檢驗結果來看，蔡天鳳生前並未遭人以毒品或藥物迷昏。

控方開案陳詞進一步指稱，案件涉及事前部署。前公公鄺球在案發前16天租下涉案村屋，並準備切肉機、電鋸、鐵鎚及湯鍋等物品。控方稱，前大伯鄺港傑與前夫鄺港智則利用接送子女的日常行程，將替換衣物預先放在車上，並指蔡天鳳在車上遭鐵鎚襲擊。

檢方認為，案件背後的關鍵動機與一棟登記在鄺球名下的豪宅有關。該物業價值逾6000萬港元，控方指被告一方認為，蔡天鳳身亡後，便可取得相關房產，因此成為案件的重要調查方向。

目前案件已正式進入高等法院公開審訊階段，3名主要被告均否認謀殺罪指控。至於「阻止合法埋葬屍體」罪，前夫鄺港智及前大伯鄺港傑已當庭認罪，前公公鄺球則否認控罪。