中國「十一」長假帶動寵物經濟 上門餵養訂單飆3倍

2025年中國城鎮寵物（貓狗）消費市場規模已突破3126億元。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 中國十一長假期間民眾出遊帶旺寵物經濟，上門餵養與托管訂單大增，相關新職業與消費市場也持續擴張。

中國「十一」長假期間眾多人出遊，帶動另類寵物 經濟。家政平台數據顯示，寵物上門餵養服務訂單量在這段期間較上週增長逾300%；另外寵物托管服務訂單量也顯著成長，顯示中國寵物經濟的潛力。

綜合港媒、中國官媒央視財經報導，今年「十一」長假期間，寵物上門餵養訂單明顯增多，家政服務人員王九花表示，她的服務檔期從1日排到8日，幾乎全是寵物餵養訂單。上門餵養的對象包括貓、狗、烏龜、鳥、兔子等常見寵物，服務內容涵蓋餵食、陪伴、散步等，每天可增收人民幣100至200元（約15至30美元）。

還有家政服務人員表示，「十一」長假期間工作已經排滿，幾乎都是寵物餵養訂單，一天能多賺人民幣100至200元。另有兼職餵養員稱，餵養寵物每單收費30元（約4.5美元）左右，小長假可賺1000元（約149美元）左右。

家政平台數據顯示「十一」長假期間，家政服務訂單中，漲幅最明顯的是寵物上門服務訂單，較上週增長逾300%。

除了上門餵養外，也有些人會將寵物托管。據中新經緯報導，「十一」長假期間相關服務成長兩倍，已經「爆單」了。河南 鄭州的寵物托管師王志偉表示，「每逢假期，寵物托管需求旺盛」。

報導指，「2026年中國寵物行業白皮書」顯示，2025年中國城鎮寵物（貓狗）消費市場規模已突破3126億元（約466億美元），寵物經濟盛行成為年輕人創業新風口，還催生寵物托管師、寵物營養師、寵物髮型師等新職業，也成為帶動內需的新消費型態。