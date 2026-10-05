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中國「十一」長假帶動寵物經濟 上門餵養訂單飆3倍

中央社台北5日電
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2025年中國城鎮寵物（貓狗）消費市場規模已突破3126億元。（新華社）
2025年中國城鎮寵物（貓狗）消費市場規模已突破3126億元。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

中國十一長假期間民眾出遊帶旺寵物經濟，上門餵養與托管訂單大增，相關新職業與消費市場也持續擴張。

中國「十一」長假期間眾多人出遊，帶動另類寵物經濟。家政平台數據顯示，寵物上門餵養服務訂單量在這段期間較上週增長逾300%；另外寵物托管服務訂單量也顯著成長，顯示中國寵物經濟的潛力。

綜合港媒、中國官媒央視財經報導，今年「十一」長假期間，寵物上門餵養訂單明顯增多，家政服務人員王九花表示，她的服務檔期從1日排到8日，幾乎全是寵物餵養訂單。上門餵養的對象包括貓、狗、烏龜、鳥、兔子等常見寵物，服務內容涵蓋餵食、陪伴、散步等，每天可增收人民幣100至200元（約15至30美元）。

還有家政服務人員表示，「十一」長假期間工作已經排滿，幾乎都是寵物餵養訂單，一天能多賺人民幣100至200元。另有兼職餵養員稱，餵養寵物每單收費30元（約4.5美元）左右，小長假可賺1000元（約149美元）左右。

家政平台數據顯示「十一」長假期間，家政服務訂單中，漲幅最明顯的是寵物上門服務訂單，較上週增長逾300%。

除了上門餵養外，也有些人會將寵物托管。據中新經緯報導，「十一」長假期間相關服務成長兩倍，已經「爆單」了。河南鄭州的寵物托管師王志偉表示，「每逢假期，寵物托管需求旺盛」。

報導指，「2026年中國寵物行業白皮書」顯示，2025年中國城鎮寵物（貓狗）消費市場規模已突破3126億元（約466億美元），寵物經濟盛行成為年輕人創業新風口，還催生寵物托管師、寵物營養師、寵物髮型師等新職業，也成為帶動內需的新消費型態。

精華 FAQ

  • 家政平台數據顯示，寵物上門餵養服務訂單漲幅最突出，較上週增長逾300%。貓、狗、烏龜、鳥、兔子等都有人預約，顯示假期出遊需求強烈帶動這類服務。

  • 服務內容包括餵食、陪伴與散步等，家政人員在假期檔期常被排滿。報導指出，每天可多增收人民幣100至200元，兼職餵養員一個小長假也能賺約1000元。

  • 除了上門餵養，寵物托管需求也在假期成長兩倍、出現爆單。配合2025年中國城鎮寵物消費市場突破3126億元的規模，顯示寵物經濟正成為新消費與創業熱點。

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