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蔡天鳳碎屍案蔡母：女兒17歲拍拖 鄺全家都花她的錢

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蔡天鳳碎屍案蔡母作供：女兒17歲拍拖 鄺全家都花她的錢

香港中通社10月5日電
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香港名媛蔡天鳳遇害時僅28歲。(取材自臉書)
香港名媛蔡天鳳遇害時僅28歲。(取材自臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

蔡天鳳碎屍案續審，母親指女兒多年供養鄺家，並披露鄺家背景與交往經過；控方同時讀出案情，交代龍尾村單位內發現遺骸及鄺家多次到訪情況。

香港28歲名媛蔡天鳳碎屍案5日在香港高等法院續審，控方傳召首名證人蔡天鳳母親張燕花作供。她表示，蔡天鳳負責家中大大小小開支，多年來鄺家一餐飯錢都沒有付，全家都花她女兒的錢。

張燕花說，蔡天鳳1994年7月在海南出生，是她和首任丈夫所生。她離婚後，認識了現任姓蔡的丈夫，當時蔡天鳳3歲，第二任丈夫開三間酒樓，與蔡天鳳關係很好，其後自己與第二名丈夫誕下兩名女兒。2004 年，第二任丈夫結束香港酒樓生意返回海南，每個月會給她過百萬家用。

張燕花表示，蔡天鳳中學時就讀弘爵國際學校，成績一般，當時在學校認識鄺港智，17歲和對方拍拖。她知道鄺父駕駛的士，鄺母和兄長沒有工作。

鄺港智18歲時搬入與張燕花一家同住，蔡天鳳其後向母親透露自己懷孕，誕下兒子後，仍然繼續讀書，不久又再誕下次女，隨後與鄺港智一家四口搬離，住在娘家附近的單位。

張燕花繼續幫忙照顧女兒一家四口生活，該單位費用由她與丈夫負擔。張燕花直斥，鄺家沒有在經濟上支持鄺港智一家，鄺港智更是一直無業。蔡天鳳善於投資，完成中學學業後，曾修讀港大金融課程，繼父曾支付過千萬供蔡天鳳投資。

控方在傳召證人前，讀出雙方同意案情，透露警方在蔡天鳳遇害的龍尾村單位廚房爐頭上，發現兩個煮食鍋，大鍋中有蔡天鳳的頭部和部分肩膀，小鍋則發現5塊肉塊及3束頭髮，並混入大量切好的青紅蘿蔔，鍋內未發現含藥物或毒藥成分。

案情還指出，在蔡天鳳遇害前，龍尾村附近閉路電視拍到鄺球及鄺港傑，曾17次單獨或一起到訪龍尾村，最早一次是在蔡天鳳遇害前的19天，鄺球在地產經紀帶領下參觀單位；蔡天鳳遇害前一星期，鄺球及鄺港傑幾乎每日都駕車到訪單位。

精華 FAQ

  • 張燕花指蔡天鳳負責家中大大小小開支，鄺家多年來連一餐飯錢都沒有付，全家都花她女兒的錢；她亦稱鄺港智一家在經濟上幾乎沒有支持。

  • 張燕花表示，蔡天鳳在中學時認識鄺港智，約17歲開始拍拖。她知道鄺父駕的士，鄺母和兄長沒有工作，鄺港智18歲後更搬入與她一家同住。

  • 控方指警方在龍尾村單位廚房爐頭的兩個煮食鍋內，發現蔡天鳳頭部、部分肩膀及多塊肉塊，並有頭髮與蔬菜；此外，鄺球及鄺港傑曾多次到訪單位。

香港 蔡天鳳

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