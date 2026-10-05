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四川艦連續彈射固定翼無人機 評論員：全球僅中國具備

記者張鈺琪／即時報導
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中國軍事評論員杜文龍稱，四川艦是「全球第一艘無人母艦」，如果能把固定翼隱身無人機...
中國軍事評論員杜文龍稱，四川艦是「全球第一艘無人母艦」，如果能把固定翼隱身無人機與四川艦相互組合，「這種能力全世界只有中國才能具備」。圖／取自新京報

AI摘要

文章摘要整理：

央視披露四川艦已能連續彈射固定翼無人機，杜文龍稱其為全球第一艘無人母艦，並指若搭配隱身無人機，將形成中國獨有能力。

中國央視4日披露，四川艦已實現固定翼無人機連續彈射起飛。中國軍事評論員杜文龍稱，四川艦是「全球第一艘無人母艦」，如果能把固定翼隱身無人機與四川艦相互組合，「這種能力全世界只有中國才能具備」。

據央視新聞報導，今年央視中秋晚會當中，有上千架無人機編隊在夜空中幻化出四川艦輪廓，並演繹艦載無人機從四川艦甲板彈射起飛的動態畫面。

針對四川艦實現連續彈射起飛固定翼無人機，杜文龍表示，四川艦是「全球第一艘無人母艦」，而且各類無人機今後要大量使用。

杜文龍稱，如果能夠快速彈射和回收固定翼無人機，「首先說明飛機不是很小，不是旋翼起飛」，並說明無論是航程、速度，包括打擊範圍，「都達到了艦載戰鬥機的基本要求」。

他說，如果今後在甲板上大量使用、靈活更換，對於提高打擊效果、偵察效果「能夠發揮至關重要的作用」。

杜文龍也提到，最近很多人關注，固定翼無人機一定是隱身的，如果這款無人機能夠和海軍甲板緊密接觸，「我們在海洋上空的隱身控制能力和打擊能力會明顯提高、明顯發展」。

他最後強調，如果能夠把固定翼隱身無人機和四川艦相互組合，「這種能力全世界只有中國才能具備」。

精華 FAQ

  • 央視4日披露，四川艦已實現固定翼無人機連續彈射起飛，並透過中秋晚會畫面展示艦載無人機從甲板彈射的動態效果，凸顯其無人作戰平台定位。

  • 杜文龍認為，四川艦可大量搭載、彈射與回收各類無人機，若能快速使用固定翼無人機，代表其性能已接近艦載戰鬥機需求，因此可視為全球第一艘無人母艦。

  • 他指的是若固定翼隱身無人機與四川艦緊密組合，中國在海上空域的隱身控制、偵察與打擊能力將明顯提升，且這種艦機組合能力目前全球只有中國具備。

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