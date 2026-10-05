亞運落幕 新華社酸日本承辦方是「草台班子」

愛知．名古屋亞運會已於4日落幕，新華社批評本屆亞運「賽事組織混亂」，並稱日本賽事承辦方是「草台班子」。路透

AI摘要 文章摘要整理： 愛知．名古屋亞運落幕後，新華社痛批賽事組織失序、失誤頻傳，日方組委會也多次公開道歉並承認運營挑戰巨大。

在結束全部469個項目的比賽後，愛知．名古屋亞運於4日落幕。對於本屆亞運，新華社直指「賽事組織混亂」，並稱賽事承辦方是「草台班子」。

報導稱，在大約兩周之內，本屆亞運組委會和名古屋市長就先後四次公開道歉，「本屆賽會組織工作之混亂可見一斑」。

新華社指出，很多運動員一下飛機就體會到本屆亞運的「不靠譜」：系統里查不到運動員信息，導致不少代表團成員抵達當天滯留機場數小時。情急之下，中國羽毛球隊乾脆「自謀生路」，依靠公共交通和僑胞租車解決問題。

報導並表示，本屆亞運從開幕前一直到閉幕，賽事組織狀況頻出。送錯場館、交通堵塞、賽場斷網……不少比賽被推遲，理由五花八門，但都和組委會工作不力有關。而播錯國歌、國旗升降故障等嚴重禮儀事故，折射出賽事承辦方多少有些「草台班子」。

亞奧理事會與愛知．名古屋亞運會組委會4日在名古屋市聯合舉行本屆亞運賽事總結記者會，組委會主席、愛知縣知事大村秀章就運動員交通運輸工作接連出現失誤一事道歉：「我們對此認真反思。給各位運動員帶來了不便，感到非常抱歉。」

對於本屆亞運會在競賽保障、住宿服務、交通運輸等方面狀況百出，包括比賽技術系統發生故障、賽場誤播國歌引發韓國方面抗議，以及接送運動員車輛因調度失誤導致比賽推遲等。大村秀章表示：「本次賽事的組織運營對我們來說是一次很大的挑戰。每天都在面對和處理各種預料之外的問題。」

不過對於本屆亞運柔道賽場發生中國選手唐婧在女子70公斤級八強賽進入寢技攻防戰時，竟直接猛咬日本 女將前田凜手臂一事，大陸官方媒體則是集體避而不談。亞運閉幕後，社交平台Ｘ又瘋傳一則據稱是中國運動員的女子，因行李放置問題爆粗口痛罵日本工作人員的影片。