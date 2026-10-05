闖東沙島水域遭台海巡水砲驅離 中船內部慘狀曝光

中國籍「金鯊」號漁船遭台灣海巡以水砲驅離後，內部一片狼籍，但這則影片也引發「金鯊」號是否真是漁船及船上人員是否為漁民的質疑。圖／截自影片

AI摘要 文章摘要整理： 中國籍「金鯊」號漁船侵闖東沙島水域遭台海巡水砲驅離後，船內損毀畫面引發中方輿論升溫，並出現對台方強硬指控與反制聲音。

中國籍「金鯊」號漁船本月1日侵闖台灣東沙島水域，海巡署雲林艦連續廣播驅離三次無效後，以水砲將其驅離。有中國軍事博主發布影片曝光「金鯊」號遭水砲驅離後內部慘狀，但這則影片也引發這艘船究竟是否真是漁船及船上人員是否為漁民的質疑。

這起事件發生當下因正值中國「十一」七天長假的首日，因此一開始並未在中國內部引發太多關注，直至這兩天網上輿論才開始發酵。

微博 「軍武吐槽」4日晚間發布「金鯊」號遭台灣海巡水砲驅離時內部景象的影片，並稱「東沙群島被台灣海巡署雲林艦水砲攻擊的漁船內部視頻，對一艘中國漁船動用如此惡劣的手段，又是一筆血債」。

據稱，在遭台灣海巡水砲驅離後，「金鯊」號設備損毀，駕駛台擋風玻璃被高壓水柱打碎，雷達螢幕浸水失靈，舵機、主機熄火，船頂空調外機與配電箱短路，全船失電癱瘓。

針對這起事件，環球網4日晚間發文稱，「民進黨當局危險驅離中國漁船，挑釁必須付出應有代價」。上海復旦大學國際政治系教授沈逸5日則在微博分享微信公眾號「湖畔看局」一篇題為「台灣地區海巡部門多年惡行必須逐人追責」的文章。

這篇文章稱，「台灣地區海巡部門多年高壓執法形成的責任鏈，必須從現場艦艇一直追到機構負責人，落到具體姓名、具體職務和具體行為」。文章並指，台灣海巡部門的高壓執法已經形成固定模式，呼籲中國官方應對台灣海巡「從艦長到署長逐級追責」，追責直接實施人員、巡防區和分署負責人、海巡署長和海洋委員會負責人。

不少網友也發文要求中國應採取強硬手段回應，甚至「收回」東沙島。不過，「金鯊」號遭台灣海巡水砲驅離時內部景象的影片傳出後，社交平台Ｘ上也有聲音質疑，「金鯊」號不符合一般漁船的典型特徵，船上人員看起來也不像漁民。