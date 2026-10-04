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中國十一長假 電動車充電大排長龍 車主等逾5小時

中央社台北4日電
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「十一」長假掀起出遊潮，多個高速公路服務區新能源車充電樁再現排隊人龍，部分車主等...
「十一」長假掀起出遊潮，多個高速公路服務區新能源車充電樁再現排隊人龍，部分車主等候超過5小時。甚至有人等到天亮才排到充電樁。圖／取自瀟湘晨報小紅書

AI摘要

文章摘要整理：

中國十一長假期間，高速公路服務區新能源車充電大排長龍，多地車主等待數小時，官方數據則顯示前3天充電次數與電量均大幅成長。

中國正值國慶「十一」長假，出行人數眾多，高速公路服務區也出現新能源汽車「充電亂象」，有車主稱最長等了5個多小時，還有車主表示因為人潮，充電到80%就必須離場。據官方統計，「十一」長假前3天，總計充電近300萬次，年增48%。

綜合澎湃新聞、紅星新聞等中國媒體報導，有多名車主表示，9月30日至10月1日凌晨，高速公路服務區的充電樁大多需排隊，成都車主李先生表示，1000公里旅程充了兩次電，一次排隊4個半小時，另一次1個多小時；劉先生則在陵江服務區拿到99號，等了5個多小時才充上電。

除此之外，一名黃姓車主表示，因為「十一」人流量多，機器自動設置限流，只能充到80%，她還發現，當天功率受限，充電速度也比平常慢一些。

此外，有網友說，包茂高速達州北服務區有一輛新能源車僅剩1%電量拋錨，被推到充電樁旁時仍要排隊10幾號；也有車主曬出的服務區充電取號圖片，問「充電排100多號需要等多久？」照片顯示，他拿到140號，然而發號碼牌時工作人員表示才充到29號。

據中國國家能源局，1日至3日，透過對納入國家充電設施監測服務平台的6.27萬個高速公路充電設施（槍）進行統計分析，今年國慶節假期前3天全國高速公路新能源汽車充電次數共計296.86萬次，較去年國慶假期同期增長48.41%；充電量達到7161.93萬千瓦時，較去年國慶假期同期增長了49.39%。

精華 FAQ

  • 因國慶長假出行車流集中，新能源車在高速公路服務區的充電需求大增，充電樁供給一時跟不上，導致多地出現長時間排隊與取號等待的情況。

  • 多名車主表示等待時間相當長，成都車主曾排隊4個半小時，另有人在陵江服務區等了5個多小時；也有車輛拿到100號以上號碼，仍需繼續排隊。

  • 中國國家能源局統計顯示，國慶前3天全國高速公路新能源車充電296.86萬次，年增48.41%，充電量達7161.93萬千瓦時，年增49.39%。

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