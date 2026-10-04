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記錄勞權事件遭刪 中國自媒體人馮睿傳被拘

中央社台北4日電
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長期關注中國勞工權益的自媒體人「小五」（本名馮睿）傳出失聯，據指他已遭有關部門拘...
長期關注中國勞工權益的自媒體人「小五」（本名馮睿）傳出失聯，據指他已遭有關部門拘留。圖為中國外賣人員。示意圖。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

長期關注中國勞工權益的自媒體人馮睿傳出失聯並遭拘留，其公眾號遭停更，且記錄勞權事件的年度長文也被刪除。

香港明報今天報導，長期關注中國勞工權益的自媒體人「小五」（本名馮睿）近日傳出失聯，所經營的微信公眾號「恰帕斯東風電視機」也停止更新；據指馮睿已遭有關部門拘留，所涉罪名不明。

報導說，馮睿9月30日傳出失聯，他經營的微信公眾號「恰帕斯東風電視機」則自9月14日開始就停止更新，此前發表的長文「2025年勞動權益事件」也被刪除。

報導表示，「外界證實，他（馮睿）已遭有關部門拘留，並與律師進行了會見，尚不清楚其可能涉嫌的具體罪名」。

「恰帕斯東風電視機」長期為中國基層勞工與勞工權益發聲。平台2025年12月31日發表由志工團隊完成的10萬餘字「2025年勞動權益事件」年度報告。這份報告是該團隊連續第5年記錄各行各業勞動者的困境。馮睿失聯前，該文遭到刪除。

報導進一步提到，馮睿過去曾經針對外送員、白領工作者、農民工等群體權益發聲，例如向外送平台、中國政府以及消費者發起倡議稱，高溫天氣下外送工作健康風險增加，反對外送平台以「跑單獎勵」來替代勞動保護。中國政府已將相同內涵的新規納入「新就業形態人員職業傷害保障辦法」。

此外，馮睿也曾批評資方對於辦公室白領的「競業協議」被無限擴大，變相延長勞動者對企業人身依附關係。

精華 FAQ

  • 報導指他在9月30日傳出失聯，之後外界證實已遭有關部門拘留，且曾與律師會見；但目前仍不清楚他被指涉的具體罪名。

  • 他經營的微信公眾號「恰帕斯東風電視機」長期為中國基層勞工與勞工權益發聲，內容涵蓋外送員、白領、農民工等群體的處境與訴求。

  • 被刪的「2025年勞動權益事件」由志工團隊整理，超過10萬字，連續第5年記錄各行各業勞動者困境，顯示其具長期社會觀察價值。

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