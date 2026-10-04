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iPhone 18 Pro開售半月 中國市場銷量突破200萬

記者謝守真／即時報導
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蘋果iPhone 18 Pro系列在中國市場開售不到半個月，累計銷量已突破200...
蘋果iPhone 18 Pro系列在中國市場開售不到半個月，累計銷量已突破200萬台，部分熱門配色一度缺貨。中媒引述中國科技部落客指出，預估在「十一」長假後，今年的第40周累計銷量將超過250萬台。(中通社)

AI摘要

文章摘要整理：

iPhone 18 Pro系列雖被中國網友批評外觀缺乏新意，但開售不到半月在中國累計銷量已破200萬台，業界看好雙11補貼將再推升買氣。

蘋果iPhone 18 Pro系列儘管上市前後外觀設計飽受中國網友吐槽沒新意，但在中國市場銷售表現卻相當亮眼。中媒報導，開售不到半個月累計銷量已突破200萬支；中國科技部落客預估，第40周累計銷量將超過250萬台，兩款機型單品啟動量均達100萬台。

快科技4日指出，iPhone 18 Pro系列正式開售不到半個月，中國市場累計銷量已突破200萬台，部分熱門配色在開售後一度出現缺貨情況，部分實體門市則需要等待調貨交付。

報導稱，儘管iPhone 18 Pro系列正式發布後，網路上針對外觀、細節配置的各類吐槽聲一直沒有斷過，但是它在中國市場的實際銷售表現依舊相當亮眼。有中國網友以「口嫌體正直」形容此次中國消費者對iPhone的態度。

iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max於9月18日面向全球市場同步首發，中國市場起售價分別為人民幣9,999元及10,999元。報導指出，兩款機型維持過往Pro系列的高價定位。

中國科技部落客「數碼閒聊站」爆料，iPhone 18 Pro系列第39周累計銷量達176萬台，預計為中國市場數據。該部落客並稱，根據「十一」長假期間的銷售走勢，第40周累計銷量預估將超過250萬台，iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max兩款機型均已完成單品啟動量100萬台。

另有數位網紅近期公布行業統計數據指出，iPhone 18 Pro系列在中國市場開售不到半個月，累計總銷量已突破200萬台，增長速度高於前兩代同價位Pro系列機型。

有手機產業內部人士表示，這代iPhone 18 Pro系列雖未進行大幅外觀改動，仍可能創下近三年蘋果秋季新品同期銷量新高，主要原因是過去兩年使用iPhone 14、15代的老用戶累積換機需求，近期進入換機節點。該人士並指出，這代產品新增全功能端側AI支援，運行記憶體也翻倍，相關更新可能成為老用戶換機考量。

另有數位產業分析師表示，這輪蘋果旗艦熱銷與兩年換機需求集中釋放有關，隨著中國「雙十一」平台補貼活動上線，iPhone 18 Pro系列銷量可能進一步增加，最終全生命週期中國銷量有望超越上一代iPhone 15 Pro系列。

精華 FAQ

  • 報導指出，iPhone 18 Pro系列在中國開售不到半個月，累計銷量已突破200萬台，部分熱門配色甚至一度缺貨，顯示市場需求相當強勁。

  • 雖然上市前後不少中國網友吐槽外觀與細節沒有新意，但實際銷售仍十分亮眼，甚至被形容為「口嫌體正直」，反映消費者最終仍願意買單。

  • 業界認為，熱銷主因是過去兩年使用iPhone 14、15的老用戶進入換機節點，加上新機支援全功能端側AI、記憶體翻倍，雙11補貼也可能進一步推升銷量。

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