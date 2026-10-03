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「閃身步」源自中國非遺 分析：爆紅因給年輕人情緒出口

記者陳宥菘／即時報導
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最近不分中國和台灣的網路社群，都在瘋狂模仿一套讓人瞬間移動的「閃身步」。圖／截自...
最近不分中國和台灣的網路社群，都在瘋狂模仿一套讓人瞬間移動的「閃身步」。圖／截自網路

AI摘要

文章摘要整理：

中國非遺舞步「閃身步」與「狗熊哆嗦毛」因網友魔改二創走紅，光明日報分析其爆紅主因在於提供年輕人情緒出口與社交互動。

最近不分中國和台灣的網路社群，都在瘋狂模仿一套讓人瞬間移動的「閃身步」，還有一邊吼著「隆咚哐隆咚哐」一邊大幅度踩著十字步的「狗熊哆嗦毛」。中媒披露，這些動作源頭其實是「正經學問」，來自中國的國家級非物質文化遺產。至於爆紅原因，主要是呼應了年輕人需要情緒出口的意願。

中共中央委員會主辦的光明日報3日刊登評論文章，針對「閃身步」和「狗熊哆嗦毛」的爆紅原因進行拆解。文章指出，這兩個動作不僅在網路上受歡迎，在生活中也迅速蔓延。

該文說，別看這兩個動作充滿了魔性色彩，但它們的源頭卻是正經學問，「閃身步」來自中國國家級非遺「安徽花鼓燈」，是其數百個動作之一。「狗熊哆嗦毛」亦源自中國國家級非遺「山東鼓子秧歌」，是「山東三大秧歌」之首。

文章表示，兩個動作都有一定的技術門檻，例如，「狗熊哆嗦毛」對發力控制要求很高，舞者需以腰腹先帶動大臂，力量順勢傳導到全身，配合標誌性的十字步，全程保持穩沈抻韌的狀態，「由於修煉不易，不少專業人士常感『噩夢』降臨」。

文章稱，但經過網友的有樣學樣乃至自我創新，「閃身步」和「狗熊哆嗦毛」已被網友重新定義為網紅化，專業門檻消失不見，留下的是讓實踐者感到舒服的掌控感。

文章認為，此類魔性動作或舞步之所以能瞬間在全網流行，首要原因是呼應了年輕人需要情緒出口的意願：通過或荒誕或潦草的舞步，讓人瞬間快樂起來。由於「魔改」過的動作人人都能操作，很容易成為基礎化的社交動作，在人心深處形成慰藉和互動。若沒有情緒爆點，也無法提供情緒出口，這類動作是不可能一夜之間在民間普及的。

文章指出，引爆這一輪全網二創的源頭影片，其實是2018年前後錄製的兩套教學資料，8年間沒人轉發，沒人點讚，卻因為在網上掀起波瀾，催生的非遺爆發式傳播，令人振奮。後續也需要深思，如何讓更多藏在深閨的動作成為世人的心頭好，成為在文化原野耕耘不休的緣分和動力。

一邊吼著「隆咚哐隆咚哐」一邊大幅度踩著十字步的動作「狗熊哆嗦毛」最近在網路上爆紅...
一邊吼著「隆咚哐隆咚哐」一邊大幅度踩著十字步的動作「狗熊哆嗦毛」最近在網路上爆紅。圖／截自網路

精華 FAQ

  • 文章指出，兩個爆紅動作都不是憑空出現，而是源自中國國家級非物質文化遺產；前者來自安徽花鼓燈，後者來自山東鼓子秧歌，屬於傳統舞蹈動作。

  • 光明日報認為，關鍵在於網友將其魔改成人人可模仿的版本，降低了專業門檻，保留好上手、好互動的特性，讓動作兼具娛樂性與社交傳播力。

  • 文章強調，這類荒誕又潦草的舞步能帶來即時快樂，讓年輕人找到情緒出口；同時它們容易成為基礎社交動作，提供掌控感與互動慰藉。

中共

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